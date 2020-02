FMI evalúa desde Washington metas del programa económico con Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó la revisión de metas del último trimestre del 2019, informó este miércoles 26 de febrero del 2020 el organismo multilateral.

El equipo, dirigido por Anna Ivanova, estuvo en Quito del 11 al 20 de febrero del 2020 "para evaluar los desarrollos económicos recientes del país y continuar trabajando con las autoridades ecuatorianas mientras implementan sus planes de política económica", dijo el organismo.



Igual que en las tres anteriores revisiones, el equipo se reunió con funcionarios de Gobierno y representantes del sector privado.



Luego de este análisis realizado en Ecuador, los técnicos del FMI continuarán trabajando con las autoridades desde Washington.



El grupo de técnicos debe presentar el informe de las metas trimestrales en materia fiscal, monetaria, social, entre otros, al directorio ejecutivo del Fondo. Si el directorio aprueba el informe, el Gobierno recibirá un nuevo desembolso de USD 348 millones en marzo próximo.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez dijo el 17 de febrero pasado que, a pesar de no haber cumplido con una de las metas del acuerdo con el FMI -en referencia al monto esperado de reservas internacionales-, es optimista en que el país va a continuar con el programa de ayuda económica.



"El acuerdo no es estático y se va refrescando o actualizando en las distintas coyunturas que vive el país. A pesar de la brecha que tuvimos en esa meta somos optimistas en que vamos a continuar con el programa. No solo esas metas son importantes sino las reformas estructurales que logremos en el largo plazo y que vienen en camino, como los proyectos de reforma al Código Monetario y de Finanzas Públicas", añadió.



En noviembre pasado, el Fondo relajó las metas del programa, entre ellas, la de reservas internacionales previstas al cierre de diciembre pasado.



Inicialmente, el monto de reservas internacionales para el 2019 que debía cumplirse era de USD 4 679, pero el ente bajó la cifra a USD 4 215 millones. No obstante, en diciembre el monto alcanzado fue de USD 3 397 millones.