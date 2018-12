FMI dice que trabaja con Ecuador en asesoramiento y diálogo sobre políticas

LEA TAMBIÉN

Durante la rueda de prensa semanal del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, del departamento de comunicaciones del organismo, fue consultado sobre si Ecuador está negociando un acuerdo con el FMI.

En la charla, que se desarrolló ayer, jueves 13 de diciembre del 2018, Rice respondió que en el contexto de continua vigilancia que el ente tiene con sus miembros, la relación del FMI con Ecuador es una de “asesoramiento sobre políticas y diálogos sobre políticas”. Añadió que el ente está listo para ayudar a los miembros que lo necesiten “pero no tengo nada específico”, sobre un acuerdo con Ecuador, dijo.



Rice, además, fue consultado sobre el crédito de USD 900 millones que recibió el país esta semana del banco CDB de China, y sobre si los países deberían ser más cuidadosos con respecto a las condiciones que pone China para dar créditos a tasas bajas.



Rice señaló que la sostenibilidad de la deuda es uno de los temas prioritarios que el FMI analiza, pero evitó comentar sobre el crédito otorgado por el gigante asiático a Ecuador. “Claramente es algo que miramos y hablamos de ello aquí todo el tiempo, pero no tengo ningún detalle sobre la situación de Ecuador”, dijo.



Sobre el programa económico del multilateral con Argentina, Rice señaló que el plan económico revisado y fortalecido de las autoridades está dando resultados positivos. “En general los mercados financieros creemos que han estabilizado el déficit. El déficit fiscal se ha abordado de manera decisiva”.



Añadió que con el programa se espera un retorno de la confianza, que siente las bases para un retorno de crecimiento económico de este país. “Es un desafío difícil al que se enfrentan Argentina, pero las autoridades han demostrado un compromiso claro”, añadió.



Rice también confirmó que el FMI recibió en estos días, información económica entregada por las autoridades venezolanas. Esto, luego de que a principios de año el ente emitió una declaración de censura contra Venezuela, por no haber implementado medidas correctivas y porque hace varios años, Venezuela no cumple con la obligación de proporcionar data económica al FMI, al ser país signatario.



“El personal del FMI se encuentra actualmente en el proceso de revisión de esos datos, y presentaremos un informe a la Junta en las próximas semanas para que esta considere si dichos datos cumplen con la obligación", dijo.