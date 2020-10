FMI: 'Hay pocas personas pagando impuestos en Ecuador'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno necesita reducir las exenciones en el impuesto a la renta (IR) para personas naturales y ampliar la base imponible de este tributo para que se genere mayor ingreso que pueda ir a los más pobres, explicó Julien Reynaud, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Ecuador.

La base imponible es la totalidad de ingresos sobre los cuales se grava el tributo y las exenciones son exoneraciones o beneficios para reducir el pago del impuesto.



“La base imponible es muy pequeña. Los más ricos casi no pagan porque hay muchas exenciones y los hogares de ingreso medio y bajo tampoco pagan, hay muy pocas personas pagando el impuesto”, señaló ayer 12 de octubre del 2020 el funcionario en un foro organizado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.



En el marco del programa económico, el Fondo propuso una reforma tributaria para el 2022, con 10 cambios al régimen tributario que generarían ingresos por unos USD 2 000 millones. De ellos, 600 millones se generarían por ajustes al impuesto a la renta de las personas naturales.



Según el Ministerio de Finanzas, las exenciones o gastos tributarios bordean el 5% del PIB, casi USD 5 000 millones.



Reynaud explicó que el ingreso que se considera para empezar a pagar este impuesto es más bajo en países vecinos, como Perú y Colombia.



“Para comenzar a pagar este tributo, una persona en Ecuador debe ganar casi el doble del ingreso medio de la población”, detalló el funcionario.



El FMI también propuso al Gobierno incrementar en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA). Según Reynaud, esta medida no afectará al consumo ni a las familias más vulnerables, porque los productos de la canasta básica no están gravados con el tributo.

El Fondo cree que es necesaria una reforma legal porque la recaudación de impuestos en Ecuador solo representa 15% del PIB y en la región, es del 18%, precisó Reynaud.



El programa con el FMI también contempla otras reformas legales. En enero se espera una Ley para reformar el Código Monetario y Financiero y dotar de independencia al Banco Central (BCE).



Verónica Artola, gerente de esa entidad, explicó en el foro que el proyecto de ley tendrá unos 30 artículos.



Los cambios buscan, principalmente, en dar autonomía al Central en la toma de las decisiones y establecer medidas para que el Banco pueda volver a un sistema de cuatro balances y, así, fortalecer los depósitos y liquidez de la entidad.

La funcionaria añadió que en el segundo trimestre el PIB se contrajo 12,4%, debido a los efectos económicos de la pandemia. Se trata de la peor caída histórica en un trimestre desde que el Banco tiene registros.



No obstante, ella destacó que el dato fue mejor en relación a otros países de la región.



Para el 2021, el Central proyecta que el PIB crecerá entre 1,5% y 2,2% del PIB.