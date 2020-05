FMI dispensó a Ecuador por incumplimiento de obligaciones en el programa económico

LEA TAMBIÉN

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, informó este 2 de mayo del 2020 que el desembolso que se realizó en diciembre del año pasado, por USD 498 millones, como parte del acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, fue improcedente; es decir no debió realizarse.

Según el Fondo, se detectaron deficiencias estadísticas en cifras de entidades del Sector Público No Financiero (SPNF), expresó la directora del FMI en el comunicado. Estas deficiencias provocaron un incumplimiento de obligaciones en el marco del acuerdo.



El 27 de abril pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador informó que, en conjunto con el Banco Central del Ecuador (BCE) y el FMI, desarrollaron un trabajo técnico para modificar los errores en el registro de información presupuestaria en entidades como Petroecuador, Biess y GAD, que son parte del SPFN.



Con las correcciones metodológicas realizadas, el déficit fiscal en el SPNF sería mayor en USD 1 071 millones en el 2019 respecto a la metodología anterior. Esto significa que el déficit del 2019 pasó de 1,3% del PIB a 2,8% del PIB.



El déficit fiscal se registra cuando los ingresos del presupuesto son menores a los gastos.



Según Georgieva, la ocurrencia de deficiencias estadísticas refleja en parte una extensa ausencia de relación entre el Ecuador y el Fondo por un tiempo prolongado. Durante el Gobierno anterior la relación del país y el ente se cortó por varios años.



"La reevaluación de la metodología estadística ha ayudado a mejorar la conciliación de los datos y mejorar la precisión del reporte estadístico de las cuentas públicas a nivel agregado", destacó.



Al tratarse, según la vocera del FMI, de deficiencias no intencionales en la compilación de las estadísticas fiscales "y en vista del compromiso firme y proactivo de Ecuador para proporcionar datos oportunos y precisos en el futuro", el Directorio ejecutivo de este organismo otorgó también una dispensa por la inobservancia en el manejo de esa información.



Ecuador alcanzó un acuerdo con el Fondo en marzo del 2019 para acceder a USD 4 200 millones en financiamiento hasta el 2021. No obstante, los desembolsos están paralizados desde diciembre del 2019. El multilateral y el Gobierno están trabajando en nuevo acuerdo de mediano plazo que podría estar listo en agosto.



El 1 de mayo pasado, el FMI aprobó un desembolso urgente para Ecuador por la emergencia sanitaria del covid-19. Ese monto no es parte del programa económico de marzo del 2019.