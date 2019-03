USD 1 350 millones más del FMI llegarán hasta mayo de 2019

LEA TAMBIÉN

Las arcas fiscales recibieron el miércoles 13 de marzo de 2019 los primeros USD 652 millones de la línea de crédito de USD 4 200 millones que Ecuador espera recibir, hasta el 2021, del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De ese monto, el 35% -unos USD 230 millones- ya están comprometidos para programas y proyectos de salud, educación y generación de empleo, que son parte del Plan Anual de Inversiones del 2019 (PAI), según informó el pasado viernes 15 de marzo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en un evento de entrega simbólica del dinero.



Para el PAI 2019 se presupuestaron USD 3 429 millones; es decir, cerca de USD 1 309,3 millones menos que lo presupuestado en el PAI del 2018.

Martínez dijo que el haber conseguido el préstamo del FMI muestra que la comunidad internacional ha vuelto a tener confianza en el país.



El presidente Lenín Moreno, que también estuvo presente en el evento, añadió que las condiciones a las que el país accedió con el FMI y otros seis multilaterales “son 20 veces mejores que las que se han conseguido antes”.

El ministro Martínez señaló que está previsto que un segundo desembolso del multilateral por USD 350 millones llegue en abril y otros 1 000 millones hasta mayo.



Moreno resaltó que el dinero irá a programas sociales y no a pagar sueldos. “Jamás entregaremos recursos a obras que son elefantes blancos ni a obras clientelares”.



La mayor parte de los recursos recibidos esta semana irá para salud (ver gráfico).



Según el Gobierno, se pondrá énfasis en proyectos para nueva infraestructura hospitalaria u otra que estaba inconclusa; y programas como Las Manuelas, que beneficiará a 100 000 personas.



El segundo sector es el de educación básica, principalmente para atender el Plan Todos ABC, un programa de alfabetización para niños y adultos. En el PAI de este año se presupuestaron USD 699,06 millones a programas y obras del Ministerio de Educación.



Otra parte de los recursos irá al sector de educación superior. El tercer sector atendido será el del empleo, a través de los programas Mi Primer Empleo y Empleo Joven.



Desde que se aprobó la línea de crédito del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF), el lunes pasado, el Gobierno no ha difundido el documento con las metas que deberá cumplir, como condición para que el multilateral entregue los recursos al país.



El jueves, en una entrevista con la cadena CNN, Martínez adelantó algunas metas que son parte del programa con el FMI, entre ellas, la reducción de USD 1 000 millones en gasto de personal hasta el 2021.



El Gobierno también se obligó a incrementar los ingresos por recaudación tributaria.



Ayer, tras el evento de entrega de recursos, Moreno se reu­nió con su Gabinete Ministerial y ahí se refirió a la necesidad de optimizar recursos y reducir la masa salarial.



“Dejemos de contratar gente, hagamos obra, demos bonos. De contratar gente se tiene que encargar la empresa privada, en las entidades públicas ya no hay cabida. Se ingresó a 160 000 personas de forma no planificada. Cuando uno tiene personal reducido se vuelve optimizador de recursos”, mencionó.



Moreno pidió en el Gabinete evitar despidos en el sector de salud y educación.