FMI ve una 'aceleración' en la economía global impulsada por EE.UU. y China

La economía global está "acelerándose", y crecerá por encima del 5,5 % en 2021, aupada por la recuperación en Estados Unidos y China tras la crisis desencadenada por la pandemia de covid-19, subrayó este martes 30 de marzo del 2021 Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"En enero pronosticamos un crecimiento global del 5,5 % en 2021. Esperamos una mayor aceleración: en parte debido a las políticas de respaldo adicionales como el nuevo el paquete fiscal en EE.UU.; y en parte debido a la recuperación esperada por las vacunas en muchas economías avanzadas a final de año", señaló Georgieva en un discurso en el centro de estudios Council of Foreign Relations.



El FMI presentará la próxima semana sus nuevas proyecciones económicas mundiales en el marco de la asamblea de primavera que celebra junto al Banco Mundial (BM) de manera virtual debido a la pandemia.



No obstante, Georgieva alertó que aunque "las perspectivas han mejorado en general, están divergiendo peligrosamente no solo dentro de los países, también entre los países y las regiones" con una recuperación de "múltiples velocidades" encabezada por EE.UU. y China.



Como recetas para una expansión más generalizada, recalcó que "el mundo necesita un mecanismo justo de redistribución de vacunas desde países con exceso a países con déficit" y así incrementar el ritmo de vacunación en los países más pobres.

Asimismo, indicó que "a medida que la pandemia retrocede", los programas de apoyo gubernamental "deberían ser desmontados", algo que tendrá que "gestionarse con cuidado para amortiguar el impacto en los trabajadores".