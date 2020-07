Sistema de flujo libre en el peaje Guayasamín funcionará a partir del 3 de julio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el próximo viernes 3 de julio del 2020 se habilitará el sistema de circulación libre en el cobro automático del peaje Guayasamín, el cual conecta a Quito con el valle de Tumbaco y soporta un flujo de 40 000 vehículos diariamente.

La mañana de hoy, miércoles 1 de julio del 2020, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Rafael Carrasco, recorrió el sitio para informar sobre las nuevas disposiciones que se adoptarán a partir del viernes.



Admitió que hay quejas de la ciudadanía por los problemas de movilidad registrados en el peaje y por eso se buscan soluciones. “Habilitaremos los dos carriles centrales que actualmente se manejan por telepeaje. El objetivo es que la fotomulta y el telepeaje se conviertan en fotocobro”.



Así funcionará durante un mes y medio y allí podrán circular los automotores que cuenten o no con el tag. Los conductores tendrán que descargarse la aplicación gratuita denominada ‘Telepeaje Guayasamín’, disponible para Android y Apple. Luego llenar sus datos e ingresar al nuevo sistema. En esa información se debe proporcionar la forma de pago que cada conductor utilizará cuando circule en el sitio.



La Epmmop indicó que se dará un plazo de 15 días, hasta mediados de este mes, para que los usuarios ingresen su información. Luego de ese plazo, los vehículos que no se descargaron la aplicación no podrán circular por el peaje Guayasamín.

El objetivo es que, para el 15 de agosto, se retire definitivamente el sistema manual y solamente funcione el cobro automático. “Habrá los seis carriles actuales, pero se podrá circular libremente”, manifestó Carrasco. Quienes circulan con telepeaje podrán seguir usándolo con normalidad.