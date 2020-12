Florida sobrepasa el millón de casos de coronavirus

Florida cruzó este martes 1 de diciembre del 2020 la barrera del millón de casos de covid-19 al sumar a la cuenta 8 847 nuevos contagios, mientras que la cifra total de decesos en este estado subió hasta los 18 916, 237 de ellos correspondientes a no residentes.

El tercer estado con más contagios, por detrás de Texas y California, registra desde marzo un global de 1 008 166 casos, según los datos difundidos este martes por el Departamento de Salud estatal, que da cuenta de un total de 55 197 admisiones hospitalarias por causas relacionadas con el coronavirus SARS-CoV-2.



La tasa de positividad de las 99 675 pruebas hechas en las últimas 24 horas se ubicó en el 8,6%, aunque en el sureño condado Miami-Dade llegó al 9,6%.



Considerado el epicentro de la pandemia en Florida, este condado acumula hasta este 1 de diciembre 231 761 casos confirmados y 3 839 muertes, tras sumar 2 143 nuevos casos y cuatro decesos, respectivamente.



Los otros dos condados floridanos donde el covid-19 está más extendida son Broward, que registra hasta hoy un acumulado de 108 325 casos y 1 664 muertes, y Palm Beach, que suma 65 936 casos y 1 697 decesos.



A pesar de que Florida lleva semanas viendo un repunte de casos, su gobernador, el republicano Ron DeSantis, insiste en que no establecerá restricciones, cuarentenas ni el uso obligatorio de mascarillas, como señaló en una rueda de prensa el lunes.



Cuestionó incluso la efectividad del cierre de la economía y las cuarentenas obligatorias, y se preguntó si es que medidas de ese tipo han funcionado en estados donde se han registrado también brotes recientes de covid-19, entre ellos Minesota, Illinois, Michigan o Nueva Jersey.



En una reunión virtual de trabajo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió hoy al gobierno de Florida que envíe un "mensaje universal" de que las mascarillas funcionan durante una pandemia.



"La única forma en que las personas estarán seguras de tomar estas precauciones es si enviamos un mensaje universal de que utilizar mascarillas funciona, el distanciamiento funciona", dijo Levine Cava.



La nueva alcaldesa demócrata anunció el lunes 30 de noviembre en Twitter que ella y su esposo, el Dr. Robert Cava, dieron positivo a una prueba de coronavirus y ambos se encuentran en cuarentena en casa, con "síntomas leves".



Por su parte, el recién electo alcalde de Broward, Steve Geller, reveló este martes que le pidió a DeSantis en una carta una "acción de cumplimiento significativa" contra los residentes del condado de Broward "que están desobedeciendo las normas sociales y poniendo en peligro a sus vecinos".



"No está claro cómo se puede considerar a uno a favor de los negocios sin estar a favor del uso obligatorio de mascarillas", dijo Geller a la televisión Local 10.



"Si no tenemos una orden estatal que exija el uso de máscaras, me temo que pronto será necesario un cierre generalizado de las empresas", añadió.



De acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos lleva hasta este martes 13 619 981 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 269 348 fallecidos por la enfermedad de covid-19.