Los floricultores prevén vender 6% más en San Valentín

Rosas, girasoles, claveles e hipéricos (o corazoncillos) se empezaron a seleccionar, cortar y empaquetar desde la semana pasada en la empresa Pacific Bouquets para su envío al exterior. El día de los enamorados es una de las épocas de mayores ventas en el año para esta finca del sector de Yaruquí, en Pichincha.

A diferencia de años anteriores, los envíos previstos para este San Valentín son claves para las florícolas ecuatorianas, que esperan recuperarse tras un 2019 de pérdidas.



El sector calcula que las exportaciones del 2019 cayeron 7% en valor con relación al 2018; mientras que en volumen un 9%, según datos de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores).



El factor que explica ese resultado es el paro de octubre, que generó USD 20 millones de pérdidas para los exportadores durante los 12 días que duraron las movilizaciones.



La paralización, que surgió como respuesta a la eliminación del subsidio a los combustibles, impidió que Pacific Bouquets enviara su producción al exterior debido a la suspensión de vuelos que se dio durante esos días.



Esta empresa esperaba USD 20 000 en utilidades gracias a una mayor producción, producto de las mejores condiciones climáticas en el país.



Una mayor cantidad de sol permitió que el tiempo de brote de las flores baje de 90 días a 82, explica Pablo Viteri, dueño de la firma. Sin embargo, debido a las protestas, no se generó la rentabilidad esperada.



El paro también diluyó las utilidades de accionistas y trabajadores de Agrogana, una florícola ubicada en Cotopaxi.



Esta empresa sumó pérdidas por USD 300 000; se vio obligada a recurrir a un préstamo en una institución financiera para salir adelante.



Un grupo de manifestantes ingresó durante el paro a esta finca para sustraer parte de la producción y amedrentar a los trabajadores, explica Álvaro Espinosa, gerente de esta compañía.



Aunque los daños a la propiedad fueron mínimos, el directivo afirma que la imposibilidad de salida del producto por el cierre de vías y el miedo causado a las personas que laboran en la finca fueron las consecuencias más graves.



El 2020 se espera que sea un año de recuperación.



Expoflores estima un crecimiento del 6% de toneladas en la producción, solamente para la temporada de San Valentín frente a igual época del año pasado y un aumento del 1% en la exportación en valor al finalizar este año.



El Gerente de Agrogana explicó que las condiciones climáticas también favorecerán la producción de San Valentín en este año, ya que los brotes se adelantaron.



La compañía espera un incremento del 20% en las exportaciones de flores en esta época con relación a la misma temporada del año pasado.



Otro factor que impulsará al sector este año es la tarifa cero en el impuesto al valor agregado (IVA) para flores, follajes y ramas cortadas. Se trata de una medida que es parte de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. El beneficio está en vigencia desde el 1 de enero pasado.



Espinosa explica que la medida establecida es positiva, porque permitirá generar alianzas entre florícolas para realizar los envíos al exterior.



Anteriormente, si una empresa no contaba con un volumen suficiente de mercadería para cubrir la demanda de algún comprador adquiría producto a otra finca, pero con impuestos, lo cual incrementaba el valor final del envío y restaba competitividad al país.



Expoflores considera que la tarifa cero dará un impulso a la exportación de buqués, especialmente a EE.UU.



Con una participación del 56%, ese país fue el principal importador de la flor ecuatoriana durante el 2019.



Este año la mayor cantidad de envíos se espera hacer a ese destino. Le siguen en importancia mercados como Rusia y la Unión Europea (UE).



La actividad para el envío de las flores se incrementó este fin de semana también en el Aeropuerto Mariscal Sucre, de donde se exporta el 98% de toda esa mercadería.



El pasado viernes un avión de la empresa holandesa Cargolux partió con rosas y otras flores de Quito a la UE.



En los días en que se realicen mayores envíos se espera que hasta seis aeronaves carguen al mismo tiempo este producto, según el gerente de comunicación de Quiport, empresa que opera ese aeropuerto, Luis Galárraga.



El gremio proyecta que en este San Valentín se exportarán unas 20 084 toneladas métricas. Estos, hasta la primera semana de febrero, son los días de más movimiento.



En contexto



Durante el paro nacional de octubre pasado manifestantes irrumpieron en florícolas de Cayambe y Cotopaxi, causaron daños en las instalaciones y amedrentaron a los trabajadores para que no vayan a laboral o se unan a las movilizaciones.