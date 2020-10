Fiscalización interrogó a la Policía sobre actuación en protestas de octubre 2019

LEA TAMBIÉN

Por más de tres horas y media los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y quienes piden juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, interrogaron este 28 de octubre del 2020 al comandante de la Policía, Patricio Carrillo, sobre las protestas de octubre de 2019.

Su comparecencia se dio mediante videoconferencia como parte de las pruebas de descargo de Romo, quien será convocada para que ejerza su defensa este sábado 31 de octubre, dentro del proceso que enfrenta por supuesto incumplimiento de funciones.



Carrillo argumentó que la Policía usó bombas lacrimógenas caducadas para repeler las protestas de hace un año porque su capacidad fue llevada al límite, pues se usaron más de 38 mil unidades de gas lacrimógeno.



“Este es un tema interno de la Policía y lo que no encontramos es una prohibición y ante la no prohibición nos vimos en la necesidad de utilizar ese elemento. No teníamos más”, señaló y dijo que la autorización vino desde el Comando general de la institución.

Adujo que solicitaron “un informe técnico para saber la composición del material” y que arrojó que “independientemente de la fecha de fabricación produce los mismos efectos típicos fisiológicos en las personas”.



Roberto Gómez (exCreo), uno de los interpelantes, requirió al Comandante que reconociera a Romo en fotos y videos, lo que provocó momentos tensos en la comparecencia.



“¿Esta es la Ministra de Gobierno la que confirmó esto (de que usaron bombas lacrimógenas caducadas) en este audio?”, le increpó Gómez, al esgrimir la principal prueba para el juicio político. “De lo que yo veo y escucho es la ministra”, respondió Carrillo.



Byron Valle (RC), uno de los integrantes de la Comisión, le solicitó al comandante un informe sobre los policías “que fueron identificados y sancionados por atacar los centros de paz y acogida humanitaria”, en referencia a las universidades que albergaron a los manifestantes.



“Nosotros no hemos encontrado realmente que policías cercanos a ese sector hayan realizado ese ejercicio”, respondió Carrillo y no descartó que entre los manifestantes pudo haber quienes usaron material similar al que emplean los agentes.



Además, Carrillo sostuvo que no se puede hablar de zonas de paz, a menos que se reconozca que hubo un conflicto armado, de acuerdo con los lineamientos internacionales.



Concluyó que a la Asamblea le compete regular el uso progresivo de la fuerza en una ley. También increpó a Gómez por una aparente falta de respaldo al trabajo de la institución. Durante su comparecencia, desde la sede de la Comandancia, estuvo acompañado de otros policías. Señaló que cuando se dieron estos hechos él era el director de operaciones.



En un hecho inusual, la sesión se mantuvo mientras de manera simultánea los asambleístas participaban de una votación del Pleno de la Asamblea, contrariando el reglamento de las sesiones.