Comisión de Fiscalización no pudo localizar a Galo Mora y Viviana  Bonilla se excusó de comparecer

Ni Galo Mora ni Viviana Bonilla acudieron hoy, martes 2 de julio del 2019, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para rendir sus versiones en torno al caso Arroz Verde, sobre supuestos aportes irregulares a Alianza País.

En el caso de Mora, la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), informó que desconocen su paradero y que no cuentan con una dirección domiciliaria para convocarlo.



Cedeño agregó que solicitará un informe sobre sus movimientos migratorios para verificar si no ha salido del país, aunque aclaró que él no está obligado a comparecer.

"Desconocemos el paradero de Galo Mora", dice Johana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización en relación a investigaciones del caso Arroz Verde. Mora no ha podido ser localizado para invitarlo a que rinda su versión en esta mesa legislativa

— El Comercio (@elcomerciocom) 2 de julio de 2019



Mora se desempeñó como secretario Ejecutivo de Alianza País (AP), entre 2010 y 2014, y en su momento en una rueda de prensa aseveró que nunca tuvo contacto con emisarios de Odebrecht sobre supuestos aportes a campañas de AP.



También estaba convocada Viviana Bonilla, actual asambleísta independiente y excandida de AP a la Alcaldía de Guayaquil.



Bonilla envió una carta a la Comisión y pidió que se difiera su comparecencia debido a la versión libre y voluntaria que deberá rendir este miércoles en la Fiscalía General del Estado sobre el mismo caso.



"A fin de no perjudicar la mencionada investigación que lleva a cabo la Fiscalía es importante que primero rinda mi versión ante ellos, posteriormente estoy dispuesta a comparecer a esta Comisión", indicó en el texto.



Solo acudió la asambleísta del correísmo Gabriela Rivadeneira, quien ocupó la secretaría ejecutiva de AP entre el 1 de mayo de 2017 y el 23 de noviembre y 2017.

Rivadeneira enfatizó que durante ese lapso no estuvo a su cargo ningún proceso electoral y que tampoco era de su responsabilidad el manejo económico.



"¿Pero usted debió liquidar el informe de la campaña del binomio Moreno-Glas?", le increpó Luis Pachala, uno de los asambleístas de Creo e integrante de la Comisión.



Sin embargo, Rivadeneira deslindó responsabilidades y sugirió a la Comisión que también convoque al presidente Lenín Moreno, como cabeza del movimiento, para escuchar su versión.



Rivadeneira llegó acompañada de un grupo de asambleístas del correísmo y aprovechó el espacio para denunciar que ella y su familia son objeto de "un seguimiento extrajudicial".



"Se ha filtrado información reservada como son mis movimientos migratorios a actores políticos opuestos a nuestra ideología y a nuestra de actuar política para hacer escándalos mediáticos con noticias falsas", dijo.



Para la próxima semana la Comisión prevé recibir la comparecencia de Domingo Paredes, extitular del CNE, y de la fiscal General, Diana Salazar.