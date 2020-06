Fiscalización de la Asamblea convocó a Ministra de Educación

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea espera este viernes 5 de junio del 2020 a la ministra de Educación, Moserrat Creamer. Los legisladores le pedirán una explicación sobre la supuesta denuncia hecha por el exviceministro de Gestión Educativa, Vinicio Baquero.

El pedido para que la Ministra asista fue planteado por el asambleísta del oficialismo, Fausto Terán. El requerimiento tiene que ver con una supuesta negativa de Baquero para autorizar la compra de desayunos escolares para el régimen Costa. Eso, según el exfuncionario, habría motivado el pedido de su renuncia.



Baquero salió del Ministerio de Educación el 28 de mayo pasado. Fausto Terán basó su pedido en las declaraciones hechas por el exfuncionario en medios de comunicación.



En declaraciones para UCSG Televisión, Baquero dijo: “Nunca la aprobé (compra de desayunos para estudiantes de la Costa) y efectivamente eso generó presiones directas sobre la propia Ministra y sobre mí. Ella un poco más quería que se realice y ese fue uno de los desacuerdos. Entiendo que eso también tiene que ver con el pedido de renuncia”.



Ayer, en una entrevista radial para Radio Fuego de Guayaquil, Creamer señaló que él no estaba de acuerdo en varias cosas. “No estaba de acuerdo con la crisis económica y la falta de recursos. No estaba de acuerdo con mis últimas medidas y eso empezó a verse en su gestión”, señaló.



Respecto a la acusación de recibir presiones por el tema de alimentación escolar, la Ministra dijo que no se dieron ya que son proceso que se siguen “de manera sistemática” para la generación de órdenes de compra y entrega.



Sobre los desacuerdos en el tema de presupuesto, en entrevista para este Diario, Baquero señaló que entre lo aprobado y codificado por Finanzas, que varía a lo largo del año, el recorte por la pandemia bordea losUSD 900 millones.



“Son USD 500 millones menos en infraestructura y USD 400 millones en gasto corriente. El presupuesto total del Ministerio bordeaba los USD 3 700 millones”, manifestó el exfuncionario.



La mesa legislativa también indagará sobre el avance del proceso de entrega de los kits de desayunos escolares en el régimen Sierra y Amazonía. La sesión está prevista para las 15:00 de mañana.