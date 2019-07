Fiscalía pide a la Corte fecha para vincular a Correa, Glas, Alvarado... y 19 personas en el caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado confirmó la tarde de este 25 de julio del 2019 que vinculará a 22 personas, entre funcionarios públicos y empresarios, en el caso 'Sobornos 2012-2016', por aportes ilegales a favor de Alianza País, el movimiento político del oficialismo investigado por la entrega de contratos del Estado y pagos desde una oficina paralela que funcionó durante el régimen de Rafael Correa en Carondelet.

Hasta el momento están procesados Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Las dos primeras, exasesoras de la Presidencia y los otros exministros, todos parte del correísmo.



La Fiscalía presume la participación de otras 22 personas en los delitos investigados y solicitó a la Corte fecha para vincularlos penalmente. Los nuevos inculpados serán: el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado y Walter Soliz; el exasambleísta Christian Viteri y la asambleísta Viviana Bonilla. Además, María Augusta E., Yamil M., Italo C., Francisco N., Alberto H., Victor F., Ramiro G., Edgar S., William P., Pedro V., Du Yeon Ch., Napoleon S., Rafael C., Cai R.,Teodoro C. y Jose V. R.





Actualmente la Fiscalía indaga los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

#URGENTE | #FiscalíaEc solicita a la @CorteNacional fecha y hora para audiencia de vinculaciones en caso Sobornos 2012-2016.

COMUNICADO ⬇️ pic.twitter.com/dAG0R7aWxa — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 25, 2019



La Fiscalía, al pedir a la Corte Nacional de Justicia que fije hora y fecha para la vinculación, dijo que en la audiencia se sustentarán los elementos necesarios para la formulación de cargos.