Fiscalía tiene en su poder cuatro videos de Óscar Villacís y Katty Velasco

Este lunes, 30 de julio del 2018, se conocieron nuevos datos en torno al caso de Óscar Villacís y Katty Velasco, la pareja de ecuatorianos que fue secuestrada y asesinada en Colombia, en abril pasado.

La Fiscalía tiene en su poder cuatro videos en donde aparecen ambos. Leonardo Tipán, abogado de las familias de Óscar y Katty, explicó en las afueras de la Fiscalía, que tres grabaciones son de las cámaras de seguridad del ECU 911, en San Lorenzo. El cuarto video tiene que ver con la prueba de vida de la pareja y fue divulgado por el grupo Óliver Sinisterra, autor de los crímenes.



“Hay muchos momentos del viaje que hicieron Óscar y Katty a San Lorenzo, del que no se conoce qué pasó. Por eso es importante reproducir los videos y establecer la verdad”, indicó el abogado.

Para el jurista, con el análisis de esas grabaciones se debe demostrar que los jóvenes, de 24 y de 20 años, fueron secuestrados en el poblado colombiano de Puerto Rico, como han sostenido las autoridades. “Solo revisando los hechos sabremos qué exactamente pasó”.



Por eso este lunes, Tipán y los parientes acudieron a la Fiscalía General,en Quito, y solicitaron que se extrajeran las imágenes.



Además, querían participar en la versión que debía entregar César Navas, exministro del Interior. La cita estaba señalada para las 10:30, pero el exfuncionario no asistió.



Según Navas, no sabía que había sido convocado por la Fiscalía. Explicó a este Diario que el viernes pasado (27 de julio) llamó a la entidad para preguntar si debía asistir. “Estaba afuera de Quito y me enteré de la convocatoria por los medios, pero (formalmente) no había recibido ninguna citación”.



La familia de la pareja, que viajó desde Santo Domingo, indicó que las versiones de Navas, de los exministros y de los actuales titulares del Interior y de Defensa servirán para conocer qué acciones u omisiones hubo en el manejo del caso.



“Queremos que nos respondan todas las preguntas que tenemos. Sobre todo una: ¿Qué hicieron por traer a casa a Katty y a Óscar? Queremos escuchar cada una de las versiones, porque al igual que en el caso de los periodistas, no tenemos la verdad”, indicó Geovana Velasco, tía de Katty.



Ayer, la mujer esperaba que se diera la comparecencia de Navas. Allí querían preguntarle sobre los chats que supuestamente envió el grupo ilegal a un agente de la Policía durante el tiempo que duró el secuestro de la pareja.



“Tenemos chats donde decían al Presidente que no ponga en riesgo la vida de su país. Ellos (grupo armado) también decían que solo querían que le suelten al sobrino y ellos devolvían a la pareja”, dijo.



Para Elvia Villacís, hermana de Óscar, es importante conocer si hubo o no un canal de comunicación entre las autoridades ecuatorianas y los disidentes colombianos. “Solo conocimos lo del video (prueba de vida) y una carta que ­llegó y de la que todos supimos el contenido”.



Ella también cree que hubo más información que no se entregó a las familias.



Por eso, el viernes pasado hizo llegar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que tome en cuenta su caso en la investigación del secuestro y asesinato del equipo de prensa de este Diario.



En Colombia también existe una investigación por el secuestro de la pareja.



Hasta el momento, esas indagaciones han señalado que ambos fueron plagiados el 11 de abril pasado y que días después los sometieron a torturas y asesinaron con armas blancas.



Ayer, sus familias recordaron que ambos dejaron tres niños de sus anteriores compromisos. Óscar tenía una hija de siete y otro bebé de 11 meses, mientras que Katty era madre de una niña de cinco años.



En el video de la prueba de vida aparecían Óscar y Katty, atados. Ellos pidieron ser salvados. “Nosotros tenemos familia, tenemos hijos que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra”, dijo Óscar.



La hermana del joven dice que son justamente los niños los que más sufren. “No saben qué paso, porque nosotros tampoco comprendemos cómo esto terminó así. Por qué los mataron, por qué los secuestraron”, se preguntó.