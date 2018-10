Fiscalía toma versiones sobre cobros indebidos en Asamblea

LEA TAMBIÉN

Las investigaciones en relación a los cobros indebidos al interior de la Asamblea continúan. Para hoy, a las 10:00, fue citada Andrea Utreras, una de las denunciantes, a rendir su versión libre y voluntaria en la Fiscalía General.

Utreras confirmó que acudirá acompañada de su abogado defensor para ratificarse en la versión de los hechos que, según dijo, se perpetraron en el despacho de Karina Arteaga, asambleísta de Alianza País (AP).



La exasesora de Arteaga aseguró que supuestamente a ella y otros colaboradores se les descontaba hasta USD 400 para financiar a AP. Sin embargo, la legisladora respondió que de lo que se trataba era de aportes “voluntarios”, sin confirmar el monto que se receptaba.



El jueves pasado, en cambio, acudió el ciudadano Washington Añasco para ratificarse ante la Fiscalía en que en tiempos de la pasada campaña electoral fue “engañado” por el ahora asambleísta por Pichincha, Sebastián Palacios (SUMA).



“Tomé precaución de grabar audios de las conversaciones que manteníamos”, aseveró. Si bien Palacios, cuando se conoció la denuncia, no negó haberlo conocido, aseguró que “nunca he recibido dinero de este señor ni le he hecho ningún otro tipo de favores”.



Otra legisladora salpicada por las acusaciones de cobros indebidos a sus colaboradores es la oficialista Norma Vallejo. En su caso, el viernes pasado remitió una carta a Gustavo Baroja, secretario de Alianza País.



En la misiva, le pide que se le permita comparecer “en el menor tiempo posible” ante la Comisión de Ética y Disciplina de este movimiento “para explicar hechos que han sido de dominio público por un video mutilado difundido en redes sociales” con el que se pretende afectar a su honra.



Por su parte, Fabricio Villamar (Creo) comentó que ha puesto en conocimiento de Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Contraloría, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, los cobros indebidos de legisladores y ex legisladores.



Villamar espera que en un plazo de 90 días dichas instituciones rindan cuentas sobre los resultados que arrojen las investigaciones.



El Pleno de la Asamblea sesionará hoy en Guayaquil y entre su agenda está la designación de dos representantes para formar parte de la comisión que elegirá a los nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC).