Tuárez ofertaba cargos públicos a cambio de dinero, piedras preciosas y hasta barras de oro, dice la Fiscalía

La audiencia de juicio en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, se reinstaló la mañana de este viernes, 14 de agosto del 2020.

En la diligencia, que se desarrolla en Guayaquil, la Fiscalía presentó su acusación formal en contra del ex funcionario por un presunto delito de asociación ilícita por la venta de cargos públicos.



Según las investigaciones, Tuárez, mientras estuvo en el Cpccs, ofertaba cargos públicos a cambio de sumas de dinero y de piedras preciosas como esmeraldas y hasta barras de oro.



La Fiscalía también presentó peritajes de audios en los que se identificaría la voz del ex funcionario.



Por eso, la entidad dice que tiene elementos sustanciales para determinar la responsabilidad de Tuárez y otras tres personas que también son parte de este proceso judicial.



Por su parte, la defensa de Tuárez rechazó las acusaciones en contra del exfuncionario y dijo que no hay pruebas de su culpabilidad.

Se tiene previsto que la audiencia continúe durante la tarde hasta que el juez del caso pueda emitir un fallo.