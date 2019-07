Fiscalía reabre caso de abuso sexual contra exsacerdote en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proceso por presunto abuso sexual contra el exsacerdote Luis Fernando Intriago fue reabierto por la Fiscalía del Guayas. La investigación había sido archivada a inicios de este año por supuesta falta de pruebas, pero este martes 16 de julio de 2019 la fiscal Sobeida Conforme retomó las versiones por pedido de la autoridad provincial.

Juan Bayas, quien denunció a Intriago, acudió nuevamente a rendir su testimonio esta mañana. “Me acogí al derecho de no revictimización, porque para mí es muy lacerante repetirlo. Creo que esta vez si se va a resolver, será algo positivo a favor de la niñez porque esta lucha no es solo mía sino de todos los casos que he presenciado”, dijo.



Las denuncias contra el exsacerdote se hicieron públicas en mayo de 2018. Al menos diez jóvenes aseguraron que fueron sometidos a torturas y abusos cuando eran adolescentes; Intriago dirigía grupos juveniles en colegios religiosos y en una parroquia del norte de Guayaquil. Todos coinciden en que pasaron por la ‘dinámica del pecado’, una práctica en la que eran atados y golpeados para, supuestamente, vencer al mundo y sus pecados.



La Fiscalía abrió dos investigaciones, por tortura y abuso sexual. La Iglesia Católica emprendió un juicio canónico e inicialmente fue suspendido por ‘conductas inapropiadas’; en julio de 2018 recibió la expulsión del estado clerical y quedó deslindado de toda actividad sacerdotal.



Este martes, quienes apoyan a Bayas mostraron carteles de respaldo en los bajos de la Fiscalía, en el centro de Guayaquil. ‘Justicia para las víctimas’ se leía en uno de los afiches expuestos frente a los autos bajo la luz roja del semáforo.



Juan Bayas ha formado una Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez (Cocasen) y ha seguido de cerca el trabajo de la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional, en relación a la investigación de delitos sexuales. “Hemos formado una coalición de diferentes casos de abuso sexual infantil que no han sido resueltos”.