La Fiscalía de Tungurahua busca rastros de Giovanna Pérez Constante, desaparecida en el 2010

La Fiscalía de Tungurahua investiga el paradero de Giovanna Pérez Constante. La joven cumplirá el miércoles 4 de diciembre 9 años de su desaparición. El personal de la Policía Nacional, Criminalística, la Fiscalía y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) realizó hoy, miércoles 28 de noviembre del 2019, el allanamiento de la vivienda donde vivía Andrés L., principal implicado.

La diligencia se cumplió en la casa localizada en las calles Rocafuerte y Quito, en el centro de Ambato a cargo del fiscal Segundo Chaluis que hace dos meses asumió la investigación de este caso.



Jeanette Constante, madre de Giovanna, indicó que esta pericia debió realizarse en forma inmediata tras la desaparición de su hija y no luego de 9 años. “Supuestamente hubo negligencia de los fiscales y de los agentes que estuvieron a cargo de la investigación, porque a los 9 años se cumplió esta diligencia”.



Mencionó que Andrés L., fue el último contacto antes de la desaparición de Giovanna. Aseguró que pese a que fue citado por la Fiscalía para que rinda su versión no acudió y luego su familia denunció la supuesta desaparición. “Esperamos respuestas, necesitamos saber si mi hija está viva o muerta. Por eso vamos a continuar hasta que se encuentre a los responsables y cómplices”.



Según Constante, durante este tiempo 9 fiscales estuvieron al frente del caso y al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de Código Integral Penal, desde septiembre de este año se abrió un sumario disciplinario en su contra.