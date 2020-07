Fiscalía pidió máxima pena en contra del exjefe de Inteligencia del correísmo por el secuestro de Fernando Balda

LEA TAMBIÉN

La audiencia de juicio en contra de Pablo Romero, el exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa culminó este 14 de julio del 2020. La última diligencia duró cuatro horas y se realizó en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

El exfuncionario está procesado por el plagio del activista político, Fernando Balda. Ese hecho ocurrió en Colombia, en el 2012.



A las 12:00, los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho suspendieron la cita judicial para analizar las pruebas presentadas por Fiscalía, la defensa de Balda y el procesado. El Tribunal convocarán a una nueva diligencia para conocer si condenan o no a Romero.



El fiscal subrogante, Wilson Toainga, pidió que se imponga la máxima pena por el delito de secuestro, con agravantes. El artículo 161 del Código Integral Penal establece una pena de siete años de cárcel. Felipe Rodríguez, defensa del activista político, pidió la misma sanción.



Toainga solicitó que se ordene en la sentencia el pago de una multa, que se reconozca el derecho a la reparación integral de la víctima, disculpas públicas ante el juez y la publicación de la sentencia en un medio escrito a escala nacional.



Además, Rodríguez solicitó que se coloque una placa en las instituciones de Inteligencia, en donde se mencione que "el sistema de Inteligencia jamás debe estar destinado a perseguirlos, sino a protegerlos".



En cuanto a la reparación integral solicitó USD 1, pues aseguró que no siguieron este proceso judicial con el objetivo de enriquecerse.



Stalin Oviedo, abogado de Romero, aseguró que el delito ya prescribió. Dijo también que el plagio no se consumó y que no existen pruebas en contra de su cliente. Pidió que se lo declare inocente.



Según la Fiscalía, el secuestro se ejecutó con recursos públicos de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría de Inteligencia. Además, fue coordinado por Romero y ordenado por el expresidente Rafael Correa, quien también está procesado en esta causa, pero no puede ser juzgado hasta que regrese al país.

En este caso, los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón ya fueron sentenciados a un año y nueve meses de cárcel, en marzo del año pasado.