Fiscalía paraguaya prueba con video que guardias dejaron fugar a 76 presos

La Fiscalía de Paraguay presentó este viernes 21 de febrero del 2020 un trabajo pericial que demuestra que guardias de la cárcel de Pedro Juan Caballero permitieron el mes pasado la fuga de 76 presuntos integrantes del mayor grupo criminal brasileño y que la evasión se efectuó por un túnel excavado durante una semana.

La fuga, que dejó al descubierto las fallas del sistema penitenciario de Paraguay, con superpoblación carcelaria y corrupción interna, se produjo la madrugada del 19 de febrero en el penal de esa ciudad, fronteriza con Brasil y uno de los centros de operaciones del Primer Comando Capital (PCC), la red a la que al parecer pertenecían los fugados.



El fiscal Federico Delfino dijo mientras se proyectaba a los medios el video, un resumen pericial presentado en la sede de la Fiscalía, que el plan fue organizado para que huyeran de ese penal 14 jefes del PCC, pero que el resto aprovechó la situación para escapar.



Delfino explicó que el túnel fue excavado siete días antes de la fuga, de acuerdo con el estudio del topógrafo, probablemente con azadas y picos.

El fiscal comentó una secuencia de unas imágenes anteriores a la fuga, en la que se observa a algunos guardias acercarse al túnel y no "dar aviso de ello".



Añadió que se trata de un actitud "displicente" que muestra que "hay responsabilidad dentro de la penitenciaria en cuanto a las irregularidades que se observaron".

GRAN FUGA Cerca de 100 presos protagonizan una fuga de película en una cárcel de Paraguay. La mayoría de los prófugos son criminales pertenecientes a la mayor banda traficante de drogas y armas en Brasil. El director del centro y el jefe de seguridad fueron destituidos @TReporta pic.twitter.com/QNHUrknBPb — Gustavo Jiménez (@tavoj2828) January 19, 2020

Indicó además que no fue hasta una hora y media después de la fuga que un guardia activó la alarma al recibir una llamada.



De acuerdo con el fiscal, ello refuerza la imputación que hay contra 32 personas, entre funcionarios y guardias, incluido el director de la prisión, que permanece detenido.



"Él (el director) también estaba al tanto de lo que estuvo sucediendo", dijo Delfino.



"Vieron la posibilidad y se fugaron"



Delfino señaló que la fuga comenzó en la madrugada y que tenía como objeto la huida de 14 cabecillas del PCC, entre ellos Timoteo Ferreira y José Antonio Dos Santos, los primeros en adentrarse por el túnel.



Sin embargo, el túnel abrió la puerta a la libertad a un total de 76 presos, si bien se manejó también la cifra de 75, que completaron esa evasión en unas dos horas tras descender del pabellón superior de la prisión.



"Por decirlo así: vieron la posibilidad y se fugaron", dijo Delfino.



El fiscal desmintió así que algunos de los reos se escaparan por la puerta principal de la cárcel y que otros se llevaran sus pertenencias personales, como entonces señalaron algunas fuentes.



"Con certeza se pude decir que no se escaparon por el portón", acotó el fiscal.

Las imágenes mostradas ante los medios excluyen las del exterior de la cárcel debido a la posición de las cámaras del circuito cerrado, a cargo de una empresa privada, que solo apuntaban al interior, explicó Delfino.



En el exterior había desplegado un destacamento de las Fuerzas Armadas, que aseguraron que no vieron nada anormal esa madrugada.



Hasta el momento son trece los presos detenidos desde que tuvo lugar esa fuga.



El Gobierno reconoció que la corrupción del sistema carcelario explica la evasión masiva, junto a fallos de inteligencia.



El Ministerio de Justicia alertó meses antes de la existencia de un plan de evasión de presos del PCC en esa cárcel.

Fundado en 1993 durante una rebelión en una cárcel de Sao Paulo, el PCC ha expandido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas.