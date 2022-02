Fiscalía formulará cargos a Miguel Ángel Loor por defraudación tributaria

Ana Rosero

La Fiscalía solicitó a un juez del Guayas que fije fecha y hora para formular cargos contra Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro. Este hecho se conoció este lunes 14 de febrero del 2022.

La entidad investigadora tiene previsto imputarle cargos por el delito de defraudación tributaria en el que habría incurrido.

Ese ilícito se configura cuando “una persona simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero”.

La defraudación tributaria es sancionada con cárcel de uno a 10 años. Así lo establece el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

SRI denunció a Loor

Este caso tiene origen en una denuncia realizada por Servicio de Rentas Internas (SRI) en contra de Loor.

Un informe del SRI revela que sus ingresos, en 2013, no coinciden con la información de su declaración de Impuesto a la Renta.

Según las investigaciones, Loor había declarado no haber tenido ingresos bajo relación de dependencia en el 2013; pero el SRI verificó que sí los habría tenido. El dirigente deportivo recibió más de USD 1,13 millones en depósitos.

Las pesquisas también determinaron que Loor recibió alrededor de USD 328 000 desde Panamá y que sacó del Ecuador USD 124 000 a Colombia, España, Estados Unidos, Luxemburgo, Panamá y Perú.

Habría una “presunta defraudación tributaria en la omisión de ingresos en declaración fiscal”, indicó la Fiscalía.

Loor ha rechazado esas acusaciones en su contra. A través de su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: “Investiguen lo que quieran. Soy un abogado en libre ejercicio, todos mis ingresos han sido declarados. He trabajado, he cobrado mis honorarios, he tributado”.