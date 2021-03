Fiscalía italiana incauta lote de vacunas AstraZeneca tras muerte de un hombre

La fiscalía de la región de Piamonte, en el norte de Italia, comunicó el lunes 15 de marzo de 2021 que se había procedido a la requisa de una partida de 393 600 inyecciones de la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca, después de que un hombre muriera horas después de recibir la inyección.

La intervención supone un nuevo revés para la imagen de la vacuna de AstraZeneca en Italia y dificultará aún más la campaña nacional de inmunización contra el coronavirus.



El domingo, el gobierno regional de Piamonte suspendió el uso del lote ABV5811, después de que Sandro Tognatti, un profesor de música de 57 años, enfermara y muriera en circunstancias que aún no se han aclarado.



Los magistrados de Sicilia ordenaron la semana pasada la incautación de otro lote de vacunas de AstraZeneca tras la muerte repentina de dos hombres que habían sido inoculados recientemente.



El Gobierno italiano ha afirmado que no hay pruebas de la relación entre las muertes y las inyecciones y ha decidido que la vacuna de AstraZeneca se siga administrando.



En cambio, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia han suspendido el uso de la vacuna después de que varias personas que la habían utilizado presentaran problemas de coagulación sanguínea, en algunos casos fatales.



Tognatti se vacunó el sábado por la tarde, según declaró su mujer a la prensa italiana. Tuvo fiebre durante la noche y volvió a sentirse mal el domingo por la mañana. Llamaron a una ambulancia, pero Tognatti murió poco después.



"Por lo tanto, es importante garantizar que la administración continuada del fármaco en todo el país no provoque más consecuencias (perjudiciales o mortales)... hasta que estemos completamente seguros de que la muerte (de Tognatti) no puede atribuirse a la inoculación anteriormente mencionada", dijo la fiscal Teresa Angela Camelio en un comunicado.