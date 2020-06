Fiscalía investiga muerte de Morales; Prefectura declara tres días de luto

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado inició este 22 de junio del 2020 una investigación por la muerte de Carlos Luis Morales. El Prefecto del Guayas falleció a las 08:45 en una clínica de Samborondón, hasta donde fue trasladado por un infarto, según sus allegados.

Antes del mediodía, el cadáver fue trasladado por un vehículo de Medicina Legal desde la casa de salud hasta la morgue del laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Uniformados, entre ellos miembros de la Policía Judicial, recogieron indicios y versiones de familiares y médicos.



Carlos Sánchez, abogado de la familia, indicó que antes de ser atendido por los médicos, presuntamente la Policía se habría negado a retirar sin orden judicial el grillete que Carlos Luis Morales portaba en el tobillo, por disposición de la Justicia. El funcionario se encontraba procesado penalmente por presuntas irregularidades en compras de insumos de la Prefectura del Guayas durante la emergencia por el covid-19.

La Policía, en cambio, expuso un escenario distinto. Cerca del mediodía, el general Víctor Araus, comandante de la Policía Zona 8, afirmó en una breve declaración que Morales habría llegado sin vida a la clínica. “El reporte médico dice que llegó sin signos vitales”.



Araus refirió que la Policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete. “Eso se hace a través de un protocolo”, indicó el alto oficial.



Hasta las 12:40 la clínica no se refirió a la causa de muerte de Morales ni a los protocolos aplicados. El fiscal Víctor González supervisó que el cuerpo fuera llevado en un vehículo de Medicina Legal.



Luis Morales, hijo del dignatario, afirmó que su padre padecía problemas médicos por los que venía siendo tratado desde enero en el exterior. No explicó qué padecía.



La Prefectura del Guayas informó, a través de su cuenta de Twitter, que “ante el sensible fallecimiento del Prefecto Provincial del Guayas, se declara tres días de luto (lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de junio del 2020), por lo que se suspenden las actividades en la institución”.

¿Qué pasara con el proceso judicial en su contra?



En contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se abrió el 4 de junio del 2020 un proceso judicial por el supuesto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos por la emergencia sanitaria. Ese expediente “continuará”, informó su abogado defensor, Carlos Sánchez.



El jurista manifestó que en el proceso se demostrará que Morales no fue responsable de las acusaciones que la Fiscalía sostiene. “Los procesos van a continuar y se va a lavar el nombre, tan venido a menos de Carlos Luis Morales gracias a la persecución política”, manifestó.

La Fiscalía no se ha pronunciado sobre el estado jurídico del expediente. En la audiencia de formulación de cargos, el 4 de junio, los investigadores señalaron que Morales supuestamente participó de una red delictiva que se benefició de contrataciones por emergencia.



Cuatro contratos son indagados. Entre estos se encuentran las adquisiciones de mascarillas y pruebas rápidas para covid-19. En este proceso judicial, la esposa de Morales y dos de sus hijastros también son investigados. Los tres actualmente están prófugos.



El caso se encuentra en la Corte de Justicia de Guayas, por el fuero de corte que el Prefecto mantenía por su cargo. Otras ocho personas son investigadas.