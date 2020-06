Fiscalía inició investigación por la muerte de Carlos Luis Morales

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación para aclarar la muerte del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.

La información fue confirmada este 22 de junio del 2020.



Por ahora, Criminalística y Policía Judicial recogieron indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar.



El abogado de la familia Morales, Carlos Luis Sánchez, indicó que antes de ser atendido por los médicos, la Policía se había negado a retirar el grillete sin una orden judicial.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc inició una investigación por el fallecimiento del prefecto del #Guayas, Carlos Luis M. B., ocurrida hoy en una clínica en #Samborondón. Criminalística y Policía Judicial recogieron indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar. pic.twitter.com/1OZjUlXayC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 22, 2020

La Policía, en cambio, expuso un escenario distinto. Cerca del mediodía Víctor Arauz, comandante de la Policía Zona 8, afirmó en una breve declaración que Morales llegó ya sin signos vitales. "El reporte médico dice que llegó sin signos vitales".



Arauz refirió que la Policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete. "Eso se hace a través de un protocolo", indicó.



Hasta las 12:40 la clínica no se refirió sobre la causa de muerte de Morales ni sobre los protocolos aplicados.



El cuerpo del prefecto fue trasladado a Medicina Legal, informó el fiscal Víctor González, quien no dio más detalles.



Luis Morales, hijo del dignatario, afirmó que su padre padecía problemas médicos por los que venía siendo tratado desde enero en el exterior. No explicó qué padecía.



Todos los hechos ahora son investigados por la Policía.