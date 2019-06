Fiscalía extraerá datos de los equipos incautados a Martínez y a Terán

LEA TAMBIÉN

Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración de Rafael Correa, aún no ha sido requerido por la justicia. El pasado lunes 10 de junio de 2019, su abogada, Vanessa Zavala, dijo que la Fiscalía no ha llamado a su cliente a rendir la versión en el expediente por supuesta concusión y que tampoco ha solicitado una audiencia para presentar cargos en contra de él.

“Por ahora desconozco su paradero. Tampoco hemos podido analizar la estrategia”, agregó la abogada.



Esto ocurre luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia levantara su orden de detención, el pasado viernes tras aceptar el hábeas corpus solicitado por el exfuncionario.



Hasta el viernes, Alvarado era buscado por la Policía, por una supuesta participación en una trama de sobornos, en la que están procesados los exfuncionarios Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Pero con el fallo del tribunal, la medida quedó sin efecto.



Zavala explicó que todavía no ha podido acceder al proceso judicial, ya que su cliente no está imputado y que la única información que tiene hasta ahora es el audio de la audiencia de formulación de cargos de Mera y Duarte.



Ayer, esta última se presentó en la Corte Nacional a las 09:50. La jueza Daniella Camacho le ordenó comparecer cada lunes y jueves y usar un grillete electrónico mientras se la investiga.



Duarte fue mencionada en la primera declaración que entregó la exasesora de Correa, Pamela Martínez, a la Fiscalía. Afirmó que el expresidente le ordenó elaborar una contabilidad paralela de los gatos de la campaña de Alianza País, en el 2013.



Dijo haber recibido aportes de contratistas estatales, entre estos de Odebrecht, y que ese dinero le hizo llegar a Duarte y a Mera a través de sus entonces asesores.



La Fiscalía también investiga sobre el asesor de Mera, ya que el exfuncionario fue Director de Asesoría Jurídica de la Fiscalía entre mayo del 2017 y abril del 2018.



Hoy está previsto que Martínez entregue más información sobre este caso.

La Fiscalía General citó a las 10:00 para que amplíe su versión. Una hora más tarde deberá comparecer su antigua asistente, Laura Terán. Ambas exfuncionarias se encuentran detenidas desde el pasado 4 de mayo.



A esta diligencia se suma otras pericias programadas por la Fiscalía. Por ejemplo, la entidad prepara una audiencia reservada en donde se extraerá la información contenida en computadoras, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos incautados a las dos procesadas.



En el expediente que lleva la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, ya consta la orden judicial para realizar el procedimiento en presencia de los abogados y previo juramento. Así se pretende garantizar la reserva.



En el caso de los cuadernos de Martínez y otros archivos físicos incautados, estos serán sometidos a diferentes pericias, como el examen grafológico para determinar el autor de los escritos contenidos allí.



Otra diligencia pendiente en este caso es la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Alexis Mera. Con este recurso espera recuperar su libertad. Esta diligencia aún no ha sido programada en la Corte.