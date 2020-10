Fiscalía de Guatemala encuentra USD 15 millones en una vivienda

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala (MP) anunció este viernes 15 de octubre del 2020 el decomiso de USD 15,7 millones de diversas divisas en efectivo ubicados en una casa particular en la colonial ciudad de Antigua.

Según las pesquisas preliminares, esta "fuerte cantidad de dinero", la más alta vista por el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en once años de trabajo, podría ser parte de "comisiones ilícitas" o sobornos dirigidos "hacia un funcionario de una administración gubernamental anterior a al actual", de quien no se ofrecieron detalles.



La diligencia comenzó el miércoles 14 de octubre "temprano por la mañana" y concluyó este viernes, tras más de 46 horas de trabajo en el sitio donde se escondía el dinero -en 22 maletas apiladas en uno de los baños de la residencia-, así como del conteo del dinero y el embalaje y traslado a una bóveda de resguardo.



Sandoval precisó en rueda de prensa que en la residencia había dos cámaras de video infiltradas en lámparas y también fue hallado un módem que transmitía las imágenes en tiempo real a un sitio aún no determinado por los investigadores.

MP/FECI logra una de las más grandes incautaciones de dinero en efectivo.



El proceso de conteo del dinero se realizó con máquinas automatizadas que se trababan continuamente "debido a la condición de humedad de los billetes, por haber permanecido dentro de las maletas en uno de los baños", añadió Sandoval.



La diligencia surgió a través de una denuncia documentada por la FECI de la que no se dieron más detalles, en la que se aseguraba que había dinero en efectivo en la residencia.



En el proceso de búsqueda de indicios, Sandoval mencionó que los agentes hallaron las maletas con documentos, pero al verificarlas se percataron de que se trataba de dinero en efectivo, concretamente de más de USD 15,7 millones.



Billetes en quetzales, dólares y euros



"Había billetes de 200, de 100 y de 50 quetzales (moneda local), además de billetes de 100 dólares y euros con varias denominaciones desde los 20 a los 100", describió el fiscal.



El conteo preliminar, que será revisado por otras instituciones luego del traspaso de los bienes a la Fiscalía de Extinción de Dominio, estableció que había 20 maletas con dinero local y dos más con el dinero en dólares y euros.



Las maletas contenían desde 998 600 quetzales (USD 128 354) hasta 11,1 millones de quetzales (USD 1,43 millones) en efectivo. En cuanto a los billetes foráneos, sumaban más de USD 4,7 millones en dos maletas y 95. 950 euros (USD 112 441, aproximadamente) en otra.



"Yo nunca había visto tal cantidad de dinero en efectivo", enfatizó Sandoval, quien precisó que durante la diligencia trabajó un agente fiscal y ocho auxiliares fiscales, así como cinco unidades de escena del crimen de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, que además apoyaron con las máquinas para el conteo; y personal de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil.



La Fiscalía continuará la investigación para "establecer el vínculo entre el efectivo, el inmueble y quién lo posee y por qué tenía toda esa cantidad en efectivo en lugar de una institución financiera".



La casa donde fue realizado el operativo "está inscrita en una sociedad mercantil, por lo que verificaremos qué recursos se utilizaron para su adquisición", comentó Sandoval.



El caso aún no es lo suficientemente claro para determinar si pertenece a un proceso previo de corrupción o será el inicio de un nuevo proceso penal, y tampoco se detalló información sobre el nexo con Administraciones anteriores.



La FECI del Ministerio Público, acompañada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) identificó entre 2013 y 2019 más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de alto impacto, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios y sindicaron a más de 1 500 personas.



Pero en agosto de 2018, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue señalado en casos de corrupción y respaldado en dos oportunidades por el Congreso, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG al acusarla de una supuesta "injerencia en los asuntos internos, por lo que la entidad internacional se retiró del país centroamericano al año siguiente.



Guatemala es uno de los diez países más corruptos del continente, según informes de organismos internacionales.