Fiscalía: Guardias llegaron a un acuerdo en el caso Roditti

Este sábado 20 de julio del 2019, el fiscal Edgar Escobar Zambrano dio a conocer pormenores de su dictamen abstentivo en el caso de los Roditti. Se trata de la agresión que sufrieron dos guardias de una urbanización privada, en Guayaquil.

El dictamen lo emitió el lunes 8 de julio del 2019 y este viernes 19 de julio, la jueza Faviola Vega Carvajal lo acogió y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre Antonio Roditti Viteri y Geovanny Roditti Ortiz, padre e hijo respectivamente. Sobre ambos había una orden de prisión preventiva por supuesto intento de homicidio.



Según el funcionario judicial, dentro del expediente hay un acuerdo firmado y notarizado por ambas partes. En el documento, los guardias señalan no tener ningún reclamo o denuncia a futuro.



Además, dijo el Fiscal, el vídeo original de la agresión, ocurrida el 5 de agosto del 2018, nunca fue proporcionado por los guardias y no pudo ser judicializado.



“Un video que está en redes sociales no puede ser explotado por Criminalística”, había explicado en días pasados Zambrano.



Las valoraciones médicas que tenían en el expediente solo llegaban a los nueve días de incapacidad, considerándose delito de acción privada.



Según el art. 415, numeral 4 del Código Penal Integral (COIP), la Fiscalía puede intervenir cuando las lesiones que generen incapacidad o enfermedad superan los 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.



“La jueza se acogió al acuerdo presentado, los guardias dijeron que no querían continuar con el caso. Ambas partes se dieron la mano en frente de la jueza, los guardias explicaron que seguían trabajando normalmente en la urbanización. La Fiscalía actuó de acuerdo con la ley y con objetividad”, comentó el Fiscal a este Diario.

En el acuerdo se estipula que los Roditti debían ofrecer disculpas públicas a los guardias, Freddy Soria y Eder Santana, y pagar una indemnización.