Fiscalía española interroga en Londres a examante del rey Juan Carlos

Fiscales españoles interrogaron este jueves 12 de septiembre de 2019 en Londres a una examante del rey emérito de España Juan Carlos I, después de que ella afirmara que el monarca habría cobrado una comisión por un contrato en Arabia Saudí, indicaron sus abogados.

La alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein fue interrogada en calidad de testigo, y en virtud de una comisión rogatoria.



Su testimonio forma parte de las diligencias de investigación de la fiscalía anticorrupción española, antes de decidir si hay indicios suficientes para presentar una querella por un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, según fuentes judiciales.



El caso arrancó cuando en julio del año pasado, dos medios españoles publicaron unos audios de esta empresaria alemana, efectuados por un excomisario encarcelado por presunto blanqueo.



En la grabación, Corinna dice que don Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, en Arabia Saudí, a un consorcio de empresas españolas.



La investigación fue en un primer momento archivada por un juez, aunque a fines del año pasado, la fiscalía anticorrupción española decidió abrir estas diligencias previas.



De momento, Juan Carlos no está encausado, y además era jefe de Estado en el supuesto momento de los hechos, en el año 2011, por lo que gozaba de inmunidad. Desde junio de 2014 es rey emérito, tras su abdicación a favor de su hijo Felipe VI.



Según fuentes judiciales, las diligencias de investigación apuntan más bien a los empresarios españoles que presuntamente hubieran pagado comisiones para lograr el voluminoso contrato del tren de alta velocidad.



“Nuestra clienta estuvo muy complacida en ofrecerse como testigo hoy en Londres, para transmitirle a las autoridades precisamente lo que terceros le dijeron sobre el acuerdo del AVE”, el tren de alta velocidad, dijo el abogado de Corinna, Robin Rathmell, en un comunicado transmitido por una agencia de comunicación que trabaja para la empresaria alemana.



“Las acusaciones serias en los medios sobre los negocios financieros del Rey Emérito han existido por décadas. Si hay alguna intención real de investigar adecuadamente el acuerdo del AVE y otras acusaciones es en última instancia un asunto del poder judicial español y de España”, añadió el comunicado.



“Aunque no tuvo ningún tipo de participación en el acuerdo del AVE, nuestra clienta estaba feliz en ofrecer voluntariamente los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento”, agregó el abogado, puntualizando que no permitirá que nadie en España la utilice a ella “como chivo expiatorio para restarle importancia a sus propias acciones indebidas”.