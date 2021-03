Ir a la Fiscalía a poner una denuncia es pérdida de tiempo, dice un policía a una mujer; el Ministro de Gobierno se pronuncia

El video dura dos minutos. A través de redes sociales, una mujer denunció un altercado que tuvo con dos policías, luego de que tres sospechosos intentaran robarle en el Centro Histórico de Quito.

Este 31 de marzo del 2021, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se pronunció sobre el hecho. En su cuenta de Twitter escribió: “Lamento el mal momento que pasó la ciudadana por el ataque de estos delincuentes. La Policía está para servir, y por ello, he pedido un informe del procedimiento adoptado por lo servidores policiales. Estoy seguro de que es un caso de excepción”. El titular de esta cartera de Estado terminó el mensaje ofreciendo una disculpa a la mujer.

Lamento el mal momento que pasó la ciudadana por el ataque de estos delincuentes. La @PoliciaEcuador está para servir y, por ello, he pedido un informe del procedimiento adoptado por los servidores policiales. Estoy seguro de que es un caso de excepción. Ofrezco una disculpa. https://t.co/czLfH9AX0F — Gabriel Martínez (@martinezjg) March 31, 2021



En un video, la chica relata que mientras circulaba en su bicicleta por la calle García Moreno fue interceptada por tres sospechosos. Ella asegura que intentaron asaltarla con un cuchillo. En la grabación se ve a los tres hombres y al cuchillo tirado en la calle.



Dice que llamó a la Policía y llegaron dos uniformados. “Me dijeron que no pueden hacer nada y que es una pérdida de tiempo acudir a la Fiscalía a poner una denuncia”, contó la joven.



“También les pedí a los policías que me dejen tomarles fotos a los tres hombres sin mascarilla. Me dijeron que no pueden hacer eso, que solo si ellos quieren puedo tomar la foto y sino no”.



La mujer cuestiona a los agentes y les dice: “es decir que la única forma para poner una denuncia es si me hubiesen apuñalado. En este país, solo si te apuñalan o te hacen daño hay como denunciar”.



Cuando uno de los policías se percata que la mujer realiza una grabación con su celular se acerca hacia ella y comienza una discusión. A continuación, la transcripción.



Policía: Yo no permito que graben mi imagen



Mujer: Ustedes son empleados públicos



Policía: Obviamente, pero mi imagen es personal



Mujer: Su imagen será personal, pero ¿y mi bienestar?



Policía: Si eso se viraliza yo puedo presentar una queja



Mujer: Y yo también. Yo estoy presentando mi queja pública



Policía: Yo no permito que se viralice mi imagen



Policía: ¿Le robaron?



Mujer: Señor no entiende



Policía: Vamos a Fiscalía para que ponga la denuncia, yo le colaboro



Mujer: ¿No me dijo que eso era una pérdida de tiempo?



Policía: Es una pérdida de tiempo para usted y para mí



Mujer: Este es el país en el que vivimos



Luego la chica termina la grabación y se va.