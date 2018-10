Piden a la Fiscalía que se investigue a legisladora por el presunto cometimiento de delitos

LEA TAMBIÉN

En representación de excolaboradores de la legisladora oficialista Norma Vallejo, el abogado Felipe Rodríguez acudió esta mañana a la Fiscalía General del Estado, en Quito, a presentar una denuncia.

Rodríguez pidió a esa institución que se investigue a la asambleísta por el presunto cometimiento de concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria.



Para eso, aseguró que tiene pruebas, entre ellas, una grabación sobre los cobros indebidos que habría realizado Vallejo a los colaboradores de su despacho, a quienes además habría obligado a desempeñar funciones que no les correspondía y a pagar cuentas de su consumo personal.



''Los asesores de ella me han buscado por los abusos que estaban sufriendo. Esos abusos no van como la gente cree en una cuota del diezmo, es decir, solo del 10 por ciento, en nuestra denuncia estamos detallando cómo pagaban y cuánto pagaban cada uno; la cuota inicial al ingresar era 150 dólares, luego subía a 300", aseveró.



Señaló que esos pagos no se habrían dado a través de transferencias bancarias sino solo en efectivo, y que Vallejo habría encargado la colecta a una asesora que, además, debía pagar USD 1 000 de su sueldo cada mes.

La asambleísta de Alianza país Norma Vallejo fue denunciada por los delitos de concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria Foto: Cortesía

"Cuando las personas se negaban a seguir pagando, empezaron a salir y ella empezó a contratar a personas que iban específicamente a pagar más de la mitad de su sueldo, es decir estamos hablando de mucho dinero en este caso", afirmó Rodríguez.

Vallejo, no obstante, el viernes pasado remitió una carta a Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, en la que le solicita comparecer ante la Comisión de Ética del movimiento para "transparentar" su accionar.



"Lo propio haré ante el bloque, la Asamblea y las instancias que correspondan", apuntó.



En cambio, en sus redes sociales el partido de Gobierno divulgó un comunicado atribuido a su directiva en el que pide a la administración de justicia "agilitar y esclarecer todas las denuncias que, con fundamentos, lleguen a su conocimiento".



A su vez, amparándose en el Código de la Democracia, defendió la "legitimidad de los aportes" que hacen sus militantes para la "sostenibilidad" de esta agrupación política.



Esta mañana, a la Fiscalía también acudió una exasesora de la legisladora oficialista Karina Arteaga para rendir su versión libre y voluntaria en torno a hechos de este tipo. En la Fiscalía ya hay por lo menos cuatro denuncias contra legisladores de distintas tiendas políticas.