Tres cuadernos de Pamela Martínez quedaron bajo custodia legal

Las pertenencias de Pamela Martínez y de Laura Terán quedaron bajo cadena de custodia legal. Se trata de sus computadoras, teléfonos, tres cuadernos, manuscritos, estados bancarios, chequeras, una caja fuerte y decenas de otros objetos, que fueron usados por las dos exfuncionarias para supuestamente crear un sistema de contabilidad paralelo sobre los gastos de campaña del movimiento Alianza País (AP).

Todo es revisado por peritos de Criminalística y por la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.



La fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó este jueves 6 de junio del 2019 que a más del cuaderno presentado en la audiencia del sábado, cuando se procesó a Alexis Mera y a María de los Ángeles Duarte, hay otras dos libretas “que ahora están siendo objeto de análisis”.



“Vamos a saber qué es lo que contienen estos manuscritos para poder tomar las decisiones que corresponden”, agregó. Por eso no descartó que otros exaltos funcionarios sean vinculados al proceso judicial.



Las libretas estaban escondidas en el departamento de Martínez, detrás de una chimenea. Según la Fiscalía, este material servirá para cotejar más información y evidencias recopiladas hasta el momento.

Criminalística recogió evidencia en la Corte Constitucional, el pasado 28 de mayo. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

“El cuaderno es solamente un elemento. Nosotros vamos a recabar otras pruebas que darán la certeza de que lo ahí escrito corresponde a la verdad de los hechos”, dijo Salazar.



En la primera libreta constan las iniciales VP, de Vicepresidente de la República, y SP de Señor Presidente. En una parte, Martínez escribió: “VP dispone registro gastos de campaña Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María Duarte”.



“Ella contó por qué razón escribió esos datos. Nosotros vamos a analizar todos los elementos que forman parte de nuestro cuaderno fiscal”, aseguró la Fiscal General.



Mera criticó que la Fiscalía haya presentado una libreta como evidencia. En medio de estos hechos, él solicitó que se revisara la orden de prisión preventiva en su contra.



En cambio, Vinicio Alvarado, también señalado dentro de este grupo, interpuso un hábeas corpus preventivo.



Este recurso sirve para que los jueces revisen si la prisión de una persona es ilegal y, si es el caso, ordenen su libertad.



La Policía organizó un bloque de búsqueda para localizarlo, pero aún no hay datos.



Este jueves 6 de junio del 2019 trascendió que podría estar en Venezuela, aunque no fue confirmado oficialmente.



Duarte, por su parte, debe presentarse cada lunes y jueves en la Corte Nacional.



Pero además tiene una prohibición para salir del país y usa un grillete electrónico.



La Fiscalía pidió que las autoridades encargadas del monitoreo de este dispositivo tomen las medidas que correspondan, para que no se repita una fuga, como ocurrió en octubre pasado con Fernando Alvarado, otro exhombre fuerte del correísmo.



Este jueves, Duarte acudió a la Corte Nacional para cumplir con la orden dispuesta por la jueza Daniella Camacho. Se presentó acompañada de sus abogados. No emitió declaraciones.



Entre otros materiales que los agentes recuperaron de las oficinas de Corte Constitucional, de la Presidencia de la República y de un departamento de Martínez, constan además carpetas con la leyenda: “Contabilidad Sanrib 2014-2015” y “Contabilidad Sanrib 2014”. Hay dos chequeras a nombre de una empresa, que es investigada en este caso.



El pasado 4 de mayo, un grupo de policías allanó la casa en donde vivía Terán y descubrieron que el bien pertenecía a esa compañía privada. Ahora, los investigadores establecen los posibles vínculos.



Otra evidencia es un documento de 90 hojas en cuya carátula se lee: “Contrato para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la ruta Río Siete-Huaquillas, que otorga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Consorcio”.



Martínez y Terán, su antigua asistente, habrían recibido dinero de contratistas estatales y camuflado a través de cruce de facturas y mediante la entrega de dinero en efectivo a funcionarios como Mera y Duarte. Así lo sostiene la Fiscalía.



Entre las evidencias, hay además un documento denominado “Acta de entrega provincial Coca-Codo Sinclair”. Otra carpeta tiene el nombre de “Solicitud envío de transferencia al exterior año 2019”.



También existe un sobre manila con cinco documentos que tienen el logotipo del Bank of America, a nombre del esposo de Martínez.



Bajo cadena de custodia constan 11 escrituras de casas y de propiedades horizontales a nombre de familiares de Terán. Estos bienes fueron inscritos en notarías de Quito, Otavalo y Cotacachi.



Otros documentos son una letra de cambio por USD 90 000, facturas, USD 3 755 y 500 euros en efectivo.



Las dos sospechosas podrán explicar sobre estas evidencias el próximo martes 11 de junio. Ese día, la Fiscalía General del Estado receptará la versión ampliada de Martínez.



La cita judicial está prevista para las 11:00. Una hora más tarde está convocada Terán.



Otras diligencias que se preparan son las comparecencias de los directivos de Odebrecht, que también son mencionados en el primer cuaderno.