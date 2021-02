La Fiscalía indagará sobre las posibles causas del incendio forestal en Ambato

La Fiscalía de Tungurahua iniciará las investigaciones para determinar las causas del incendio forestal que destruyó 22 hectáreas del área protegida Casigana y del cerro Quindialó la noche del domingo 14 y del lunes 15 de febrero del 2021, en la ciudad de Ambato.

La denuncia fue presentada hoy, miércoles 17 de febrero, por María José Cobo, edil del cantón. También el Ministerio del Ambiente y Agua y el Municipio anunciaron que acudirán a la Fiscalía para que se castigue a los posibles responsables de este hecho que provocó que la ciudad de Ambato amaneciera llena de humo con un olor a vegetación quemada.



Aún no se conoce en forma oficial, cuáles fueron las causas que originaron las llamas. Sin embargo, los moradores de El Sueño en Ficoa Alto, localizado al sur de Ambato, encontraron varios globos apagados. Estos se habrían lanzado desde el parque La Cantera cercana a la reserva Casigana.

El evento fue organizado por el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en homenaje para quienes fallecieron a causa del covid-19. María José López, edil de Ambato, dijo que en la sesión del Concejo cantonal realizada hoy, el Jefe del Cuerpo de Bomberos presentó un informe donde se argumenta que fueron 16 hectáreas las quemadas por el incendio forestal, sin embargo, el Ministerio de Ambiente determinó más de 20. “Ante la inconsistencia de información es pertinente que la Fiscalía investigue sobre un posible delito de atentado tipificado en el Art. 242 del Código Orgánico Integral Penal sobre incendios forestales”.



Mencionó que ahí se determinará las causas y se sancionará a los responsables. “Tengo denuncias de personas del barrio El Sueño de Ficoa Alto que indicaron sobre la caída de globos y una de estos comenzó a quemar el techo de una vivienda”.



Mencionó que es importante que haya objetividad e imparcialidad en las indagaciones que efectúen los peritos calificados en incendios para determinar si fueron o no los globos aerostáticos u otras causas que provocaron los incendios que afectaron la flora y fauna de estas zonas.

Los Bomberos Ambato recibieron el apoyo de otros cuerpos de bomberos de la provincia, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNG). También de dos helicópteros uno de aeropolicial que ayudó apagar las llamas y otro del Distrito Metropolitano de Quito, este último realizó un sobrevuelo para determinar la magnitud del incendio. También moradores de la zona.



El coordinador Zonal del Ministerio del Ambiente y Agua, dijo que durante el incendio se activó el protocolo de emergencia donde se levantó la información adecuada para iniciar las acciones legales, proceso que se aplica cuando está involucrada un área protegida. “Hay que determinar las hectáreas, la flora y la fauna afectada, en eso también interviene la Policía de Ambiente que trabaja en los indicios y levantó el parte policial”.



Aseguró que el Ministerio del Ambiente iniciará las acciones legales a través de la fiscalía para que indague, porque lo que hay al momento son presunciones que fueron los globos aerostáticos, pero no se deben descartar otras posibilidades que será la autoridad la que determine.

Mencionó que en el Cerro Casigana se quemaron 11 de las 180 hectáreas y del Quindialó 10,91 hectáreas de bosque nativo ubicado en la cordillera occidental.



Mientras el Cuerpo de Bomberos Ambato presentó un informe en el que detalló que con el apoyo de diversas entidades se logró apagar el incendio forestal.



Byron Morillo, jefe de los Bomberos de Ambato, dijo que el martes se hizo una verificación de la zona afectada y se determinó que estaba controlado en un 95%. “Habían pequeños focos pero con el personal se controló para que no haya riesgo. El monitoreo y la vigilancia se mantienen con el personal para evitar una reactivación de las llamas”.



Explicó que no pueden determinar las causas del incendio porque no son especialistas en pericias, eso lo hará la fiscalía para determinar posibles responsables.