Fiscalía presentará cargos por homicidio en contra de oficiales que comandaron tropas en el operativo de rescate de Correa durante el 30-S

10 años después de la muerte del policía Froilán Jiménez su caso volverá a los juzgados. La fiscal Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, señala, en un escrito del 11 de septiembre pasado, que “han aparecido elementos de convicción” sobre los posibles responsables de la muerte de Jiménez.

Él murió la noche del 30 de septiembre del 2010 cuando protegía el vehículo blindado en el que fuera sacado el entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía, en el norte de Quito.



En el escrito, Romero también pidió a un juez de garantías Penales de Pichincha que señale fecha y hora para presentar cargos por supuesto homicidio en contra de siete oficiales del Ejército. Ellos son: Campio Enrique Aguas Narváez, Luis Castro Ayala, Patricio Guadalupe Suárez, Vicente Paúl Guzmán Gallardo, Jorge Merino Silva, Jorge Peña Cobeña y Hegel Peñaherrera Zavala.

Paúl Ocaña, abogado de Peñaherrera, Guzmán y Merino indicó que aún no se ha sorteado el juez, por lo tanto aún no hay fecha para la diligencia.



Sobre la supuesta participación de sus clientes dijo que todos eran parte de la cadena de mando, pero no todos se involucraron en el operativo denominado ‘rescate’.

“Peñaherrera estuvo ese día en Quevedo. Llegó a Quito a las 22:00, cuando ya se habían desarrollado los hechos. Guzmán fue tomado prisionero por los policías. En cambio, Merino estuvo a cargo de un grupo élite de militares que ingresaron al hospital, pero después la Policía se encargó de la salida del Presidente”, dijo el abogado.



Otro de los señalados por la Fiscalía es Castro. En el 2010 era coronel del Ejército. Se encargó de ejecutar el operativo para sacar a Correa del Hospital de la Policía.

En el 2016 fue nombrado jefe del Servicio de Protección Presidencial y en el 2017 se convirtió en Comandante del Ejército. Fue cesado por Correa en ese mismo año.



Para la Fiscalía, este es el segundo intento para esclarecer la muerte de Jiménez. El 16 de julio del 2019, el Tribunal de Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad de la investigación dirigida por la Fiscalía y regresó el caso a indagación previa, es decir la primera fase de la investigación que tiene carácter de reservada.



En ese entonces, los jueces encontraron que el fiscal que llevó el caso vulneró el derecho a la defensa de dos militares que fueron procesados en ese entonces. Esos militares no han sido nombrados por la fiscal Romero en este segundo pedido para pasar el caso a la fase de instrucción previa.