Fiscalía imputa cargos contra el legislador Eliseo Azuero; la audiencia es este viernes 17 de julio de 2020

La diligencia está convocada para las 10:00 de hoy, 17 de julio del 2020, en la Corte Nacional de Justicia. Allí, la Fiscalía imputará cargos en contra del asambleísta Eliseo Azuero por una supuesta relación con el exparlamentario Daniel Mendoza, preso por el delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía rastrea una conversación entre Azuero y Mendoza. Ese diálogo se conoció la noche de ayer, 16 de julio del 2020. En la conversación, ambos se refieren a presuntos acuerdos económicos y políticos.



Además, mencionan nombres como Washo, César o María Paula, pero no identifican apellidos.



Tras conocer ese hecho, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló del tema.



“En esa conversación se evidencia que el acusado Daniel Mendoza intenta afectarme para protegerse. Hablan incluso de presionarme. Fui yo quien hace tres meses inició la investigación en torno al contrato de construcción del Hospital Pedernales. Esta es una represalia de Mendoza por haberlo investigado y detenido. Cumplo con mi función como Ministra de Gobierno y con el compromiso que tengo con el país. Si tienen algo en mi contra que lo prueben. Un audio grabado, con claras intenciones de hacerme daño, no es prueba. Son pruebas las que encontramos en su contra. Debemos dejar que la Justicia investigue”.



En un comunicado, Azuero también se pronunció. “Debo ser categórico en descartar que la transcripción de supuestos audios, que circulan en los medios de comunicación, no se apegan a la verdad y lo probaré las veces que sean necesarias ante las autoridades”.



La mañana del 13 de julio, Azuero ya respondió a las preguntas de la Fiscalía sobre una posible relación entre él y Mendoza.



Ese día, Azuero se conectó por medios telemáticos con los agentes de la Fiscalía General del Estado.



Él había solicitado previamente no realizar la diligencia de manera presencial debido a problemas de hipertensión y de deficiencia pulmonar que dice tener.



Según la defensa, el asambleísta señaló en su versión libre y voluntaria que la única relación que ha mantenido con Daniel Mendoza es profesional por el trabajo realizado en el Legislativo.



Tres días antes de esta diligencia, Azuero y Mendoza fueron llamados a las instalaciones de la Sección de Identificación de Voz y Señales Acústicas AVIS+F del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Quito.



La idea fue tomar una muestra biométrica de voz, que deberán ser cotejadas con la conversación entre ambos, material que ahora reposa en la Fiscalía.