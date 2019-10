Fiscalía apelará la resolución de nulidad por enriquecimiento ilícito contra Iván Espinel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado presentará un recurso de apelación al fallo judicial que declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exministro Iván Espinel.

La entidad señaló que “impulsará todas las acciones y recursos que la Ley permite para impedir que los responsables de estos u otros delitos, en este caso en contra de la administración pública, queden en la impunidad”.



La Fiscalía emitió un comunicado la noche de este martes 22 de octubre del 2019 tras conocerse la resolución del judicial. En una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Espinel, el juez de Garantías Penales del Guayas, Jorge Martínez Olivares, resolvió la nulidad de todo el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito.



La diligencia se instaló a las 11:30 y concluyó a las 13:00 de este martes 22 de octubre. Esto ocurrió luego de que se habían registrado nueve convocatorias fallidas y el Consejo de la Judicatura (CJ) sancionó con suspensión a dos jueces por dilatar el caso.



Según la Fiscalía, Espinel no ha podido justificar un incremento patrimonial de USD 479 578,80, tras su desempeño como directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Pero el juez acogió el pedido de la defensa del exministro de Inclusión Social, sobre la aplicación del principio constitucional de que una persona no puede ser juzgado dos veces (non bis in idem). Según Martínez, existió una “identidad de hechos” entre el delito de enriquecimiento ilícito y el lavado de activos por el que ya fue sentenciado Espinel a diez años de prisión. Actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Guayaquil.



César García, su abogado defensor, insistió en que su cliente no puede ser “doblemente juzgado” por la misma causa. Aunque la sentencia de lavado de activos está en proceso de apelación y no se encuentra en firme.



Según el fiscal Gustavo Benítez, los hechos son diferentes. El lavado de activos es autónomo del enriquecimiento ilícito y el juez no realizó una adecuada evaluación de los argumentos de la Fiscalía.



Durante la audiencia, los abogados de la Procuraduría, la Contraloría y el IESS, como partes procesales, respaldaron el argumento fiscal.



“Para nuestro juez ha sido lo mismo, por eso vamos a presentar un recurso de apelación”, dijo.

A las 14:40 el fallo fue notificado a través del sistema de procesos judiciales. Este ratifica la nulidad de todo lo actuado desde la formulación de cargos y levanta las medidas cautelares como la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias.