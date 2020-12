Fiscalía ejecuta tres allanamientos por la compra de pruebas covid-19 ejecutadas por el Municipio de Quito

La Fiscalía realizó la madrugada de este 21 de diciembre del 2020 tres allanamientos en Quito dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para covid-19 que hizo el Municipio capitalino, para enfrentar la emergencia sanitaria.

Personal de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía y Policía incursionaron en tres inmuebles ubicados en el norte y sur de la ciudad. Allí se incautaron evidencias como teléfonos celulares, computadoras portátiles, un CPU, documentos, chequeras y comprobantes de depósitos.



En esta diligencia, los agentes también encontraron pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Estos indicios serán sometidos a peritajes e incluidos en el expediente judicial.



En este caso están procesados por el presunto delito de peculado el exsecretario de Salud de la Alcaldía Lenín Mantilla y seis personas más. Actualmente, el exfuncionario y un imputado más cumplen una orden de prisión preventiva. El resto de investigados deben presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.



Según las investigaciones, los procesados participaron de la adquisición irregular de 100 000 pruebas. Estos insumos se habrían comprado con sobreprecio.



Las pesquisas también demostraron que el Municipio de Quito invirtió más de USD 3,7 millones en esta contratación. En julio pasado, la Contraloría General emitió un informe con indicios de responsabilidad penal.



El ente de control determinó por ejemplo que no se justificó la necesidad ni los objetivos de la compra, tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas.



El abogado de Mantilla sostiene que no existe sobreprecio en la compra de las pruebas del covid-19, pues “no hay precios referenciales”. Según el jurista su cliente es “un perseguido” y se “lo acusa sin fundamento”.