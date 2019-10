Fiscalía allana instalaciones de radio Pichincha Universal bajo acusaciones de 'incitación a la discordia'

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un allanamiento a las instalaciones de radio Pichincha Universal, la señal radial de la Prefectura de Pichincha. Así lo confirmó el ministerio público en un comunicado divulgado a través de su cuenta de Twitter.

El órgano acusatorio asegura que el allanamiento se dio con el fin de "recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos", sin dar más detalles sobre lo ocurrido.

#AHORA | #FiscalíaEc, con el apoyo de @PoliciaEcuador, ejecuta allanamiento a las instalaciones de radio Pichincha Universal, para recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos (art. 348 del COIP).

Sin embargo, la emisora, a través de su página web, aseguró que la acusación de la Fiscalía se originaría de las opiniones que fueron vertidas en el programa 'En la Oreja' el pasado miércoles 3 de octubre de 2019, un día antes del inicio de las jornadas de movilizaciones y paralizaciones.



El programa es conducido por el periodista Washington Yépez. En aquella ocasión, fue invitada como panelista la excandidata a la alcaldía de Quito por el ala correísta Luisa Maldonado. Para la Fiscalía, en la transmisión se habría hecho un llamado a la ciudadanía para unirse a las movilizaciones contra las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.



"La representante de Fiscalía solicitó a los periodistas y trabajadores del medio de comunicación a colaborar con las autoridades y entregar todo lo relacionado con la investigación: 'Solicito que nos ayuden porque no quiero ocasionar destrozos, no quiero cortar transmisiones, así que pido que me colaboren'", se lee en el artículo publicado por el medio.



"Ante estos hechos solicitamos que desde el Gobierno Nacional se garantice el derecho a la libertad de expresión, como lo ha mencionado el presidente de la República, Lenín Moreno, en varias ocasiones, donde incluso asegura que el país vive una nueva etapa en la que ya no se persigue a los periodistas", concluyó la emisora en su comunicado.

Pasadas las 16:00, la transmisión de la emisora vía FM, así como en sus distintas plataformas digitales como YouTube, se encontraba nuevamente habilitada.



En abril de 2019, Gamavisión cortó el suministro eléctrico a los equipos de transmisión de radio Pichincha Universal 95.3FM. Los equipos funcionaban desde la caseta técnica del canal Gamavisión que se encontraba en liquidación.



La acción, según la estación de televisión, respondió a una gestión legal del liquidador designado por la Superintendencia de Compañías y Valores para recuperar las deudas vencidas que mantiene dicha estación radial por más de 91 meses. Desde la emisora y la Prefectura, sin embargo, se acusó un intento de violación a la libertad de prensa.



Esta no es la primera vez que se utiliza la figura de incitación a la discordia, que se encuentra tipificado en el artículo 348 del Código Penal. En diciembre de 2016, agentes élite de la Policía, de Criminalística y funcionarios de la Fiscalía detuvieron al entonces presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), Agustín Wachapá, acusado del mismo delito. Además, allanaron las oficinas de esta agrupación en Sucúa, Morona Santiago.



El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece: "La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".