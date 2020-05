Fiscalía allanó oficinas de la Prefectura del Guayas e investiga presunto peculado

LEA TAMBIÉN

El edificio de la Prefectura del Guayas fueron allanadas pasadas las 12:00 de miércoles 27 de mayo de 2020. Cuatro fiscales y decenas de policías ingresaron a la entidad para recabar evidencias.

Los uniformados recorrieron los departamentos de Compras Públicas y el área Financiera de la matriz, ubicada en el centro de Guayaquil.



A través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía se informó que se está investigando un presunto delito de peculado. La indagación es por la adquisición de insumos médicos como guantes quirúrgicos y mascarillas. La compra de pruebas rápidas para exámenes de covid-19 también estaría dentro de las investigaciones.

#AHORA | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador allanan oficinas de la Prefectura del #Guayas, en #Guayaquil. Se investiga un presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos, como pruebas rápidas para exámenes de #Covid_19, guantes quirúrgicos y mascarillas (desarrollo). pic.twitter.com/7S8cXRP8v2 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 27, 2020



En los allanamientos, la Policía se incautó computadoras y documentos. Los contratos que se indagan estarían valorados sobre los USD 500 000.



El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, a través de su cuenta de Twitter se refirió al contrato, pasadas las 14:00. En un comunicado señaló que había ordenado que “por ningún motivo se pague un solo centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato”.



También informó que el funcionario que emitió el informe que motivó la compra de los insumos ha sido desvinculado de la Prefectura. Además, Morales dijo que pidió a la Contraloría y a la Fiscalía intervengan para que se determine responsabilidades sobre estos hechos.



“La emergencia me mantiene permanentemente fuera de Guayaquil en los otros 24 cantones de la provincia. Esto limita desgraciadamente mi tiempo de control exhaustivo, pero no limita mi firme decisión de no tolerar, impedir y hacer que se sancione cualquier acto de corrupción que se dé en esta institución”, señaló Morales en su comunicado.