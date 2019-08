Fiscalía acusa a Ola Bini de acceder a una red

LEA TAMBIÉN

Nuevos indicios contra el informático sueco Ola Bini se revelaron ayer 29 de agosto del 2019, en una audiencia de reformulación de cargos. En esa diligencia, a la que asistió el extranjero, la Fiscalía presentó sus evidencias y pidió a la jueza Yadira Proaño que se lo procese por el delito de acceso no consentido a un sistema informático o de telecomunicación.

El 11 de abril pasado, Bini, de 36 años, fue procesado por un supuesto ataque a sistemas informáticos. Ambos delitos se sancionan con igual pena: de tres a cinco años de cárcel, según el Código Integral Penal.



El fiscal Édgar Chávez explicó que el cambio de imputación se sustenta en una estrategia de la Fiscalía, pues con las evidencias que existen hasta el momento se probaría el posible acceso no autorizado a los sistemas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Con el anterior delito, la Fiscalía debía probar que el extranjero ingresó y además dañó o suspendió el funcionamiento de las redes.



Las evidencias contra Bini surgieron hace dos semanas. Peritos en informática forense accedieron a su celular y hallaron fotografías, chats, correos, mensajes y otros documentos que están judicializados.



Entre estos archivos aparece una fotografía que revelaría cómo supuestamente ingresó ilegalmente a un router de la CNT. Según un oficio enviado por la CNT a la Fiscalía, este aparato conectaba en red a las computadoras de Petroecuador y de la desa­parecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Los investigadores sostienen que Bini vulneró esa red el 8 de octubre del 2015.Ayer, CNT presentó una acusación particular contra Bini.



Las computadoras y otros equipos electrónicos que se le incautaron a Bini también fueron analizados por peritos nacionales y estadounidenses.



A través de asistencia Penal con EE.UU., la Fiscalía accedió a los chats del informático. Se trata de conversaciones que habría mantenido con miembros de la organización Wikileaks, que se dedica al ‘hackeo’ de información.



La Fiscalía cree que el sospechoso también mantenía comunicación y contacto con el ‘hacker’ alemán Andrew Müller-Maguhn. Según el periódico The Washington Post, el ciberpirata visitó a Julián Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, al menos 12 veces, antes de las elecciones presidenciales de EE.UU., en el 2016. En el expediente de Bini, la Fiscalía investiga los movimientos migratorios desde el 2010 del alemán. También pidió a la Cancillería un registro de visitas de Müller.



Para la defensa del extranjero, estos elementos no prueban que él ingresara de forma ilegal a un sistema de red estatal.



Para el abogado Carlos Soria, Bini es un activista informático que defiende la privacidad de la información en la Red. Señaló que ser amigo de Assange tampoco es un delito.

Dijo que la nueva imputación, dos días antes de que concluyera la fase de investigación pública, es otro atentado al derecho a la defensa. “No se nos ha garantizado el tiempo suficiente para armar una estrategia legal”, dijo.



En la audiencia, el sueco vistió un traje y sombrero. No quiso hablar con la prensa en los minutos previos a la diligencia. Ya en la sala, se limitó a intercambiar comentarios con su abogado y con una intérprete en idioma sueco.

Los principales hechos de este proceso judicial

12/04/2019

La Policía detuvo a Ola Bini en el aeropuerto de Quito, por tener supuestos nexos con Julian Assange y porque habría vulnerado sistemas informáticos del Ecuador.



13/04/2019

Un juez de la Unidad de Flagrancia ordenó prisión preventiva en contra del experto informático. Luego fue trasladado a la cárcel de El Inca, en el norte de la capital.



20/06/2019

Los jueces provinciales aceptaron el pedido de hábeas corpus, el sueco salió de la cárcel. Los magistrados además ordenaron que se presente cada viernes en la Fiscalía.

01/08/2019

Durante una audiencia que se realizó en el Complejo Judicial Norte, la Fiscalía vinculó a otra persona en el proceso de Ola Bini. Se trata de un ingeniero en sistemas.