11 fiscales de Ecuador compartirán datos del caso Odebrecht

Las evidencias quela justicia de Brasil entregó el año pasado ylas que llegarán posteriormente se incluirán en 11 expedientes abiertos sobre la trama de corrupción de Odebrecht.

La idea es unificar la investigación y que cada fiscal acceda a todos los documentos.



Esto no se podía hacer hasta la semana pasada, cuando Brasil levantó la cláusula que impedía compartir las pruebas e incluirlas en otros expedientes.



En el 2017, cuando ese país remitió una asistencia penal, la Fiscalía firmó una cooperación con la Procuraduría de esa nación. Allí se acordó que las evidencias entregadas serían usadas exclusivamente en el expediente de asociación ilícita en el que fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas.



Según la fiscal Ruth Palacios, uno de los objetivos del viaje que realizó a Brasilia fue precisamente obtener esa autorización. La funcionaria se desplazó junto con el secretario Anticorrupción, Iván Granda.



Ayer, 6 de marzo del 2019, ambos detallaron lo conseguido en la visita.



A Granda le genera dudas el manejo que la Fiscalía dio a la información remitida por Brasil. “Hay muchas formas de ocultar (datos). Una es ponerla bajo el escritorio, otra es subdividir las investigaciones”.



El funcionario dijo que unificar los procesos de investigación permitirá entender cómo operó la firma brasileña. “Tengo presunciones respecto a cómo la trama de corrupción pudo ser recortada en el Ecuador y que las investigaciones sean manejadas como islas”.



Una segunda meta del viaje fue conseguir las versiones de Luiz Mameri y José Conceição Santos, antiguos directivos de la empresa Odebrecht. Sobre este tema, la fiscal Palacios explicó que sus declaraciones se tomarán “próximamente”.



La diligencia se realizará a través de videoconferencia y estarán presentes los 11 fiscales que manejan los expedientes. Cada uno hará las preguntas que necesiten, de acuerdo con las líneas de investigación.



En la visita a Brasil, la comitiva ecuatoriana también esperaba conocer más detalles del trabajo realizado por el estudio jurídico Tozzini Freire Abogados, contactado en Brasil por el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera.



Sobre esto, Granda manifestó que el contrato no se encuentra en la Presidencia ni en la Procuraduría General del Estado. “Mera deberá responder a la Justicia”. Y agregó: “Un Secretario Jurídico nada tenía que hacer al pedir información sobre el caso Odebrecht”.



Este Diario preguntó a Mera sobre el buffete y respondió que a la Secretaría Jurídica no le correspondía realizar esta contratación. “Dicha firma de abogados simplemente nos dio una idea general del caso (...) Me ayudaron eso sí, a dejar mi pedido formal en la Procuraduría brasileña para que nos notifiquen del avance de las delaciones. Hasta mi salida del Gobierno no recibí notificación alguna en tal sentido”.



Luego indicó: “Recuerdo que me dijeron que las gestiones iniciales eran una cortesía hacia el suscrito (Mera)” y señaló desconocer más detalles.



Trama de OAS se indaga



Como parte del viaje a Brasil, Granda indicó haber conseguido datos sobre cómo en el 2012, la constructora OAS pagó USD 9,1 millones en sobornos a funcionarios públicos del anterior gobierno.



Granda dijo que, si bien ya se conocían algunos datos sobre la red de corrupción de OAS, lo nuevo es que ahora la Fiscalía cuenta con la delación judicial de Alexandre Portela Barbosa, exdirectivo de la empresa.



“Lo que la justicia brasileña puede aportar a este caso son los detalles: cómo, cuándo, dónde pagó”, dijo Granda. Señaló que estos pagos ilícitos se concretaron a través de una empresa de fachada, la firma DSC Workshop. Esta fue contratada para realizar estudios que nunca se efectuaron.



Por eso, ayer presentó en la Fiscalía General una denuncia en contra de esa compañía.



La idea es que se investigue a todos los funcionarios que tuvieron que ver con el proyecto Multipropósito Baba.



La cronología de los hechos

21/12/2016

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre la trama de sobornos que montó Odebrecht en 11 países de América Latina y África.

24/12/2016

La Policía allanó las oficinas de la constructora brasileña ubicadas en Quito y Guayaquil. Un juez prohibió a las instituciones públicas contratar con Odebrecht.

01/06/2017

La Procuraduría de Brasil levantó el sigilo sobre el caso Odebrecht y entregó datos el Ecuador. Fiscalía firmó un acuerdo de cooperación para recibir los documentos.

13/12/2017

La Corte Nacional de Justicia halló culpable al exvicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera y a otros por asociación ilícita dentro de la trama de Odebrecht.