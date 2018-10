El fiscal que investiga a Keiko, nuevo icono popular anticorrupción en Perú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Muñecos, dibujos, camisetas y hasta una convocatoria a una marcha para que se le haga un monumento han convertido al joven fiscal José Domingo Pérez, que investiga a la líder opositora Keiko Fujimori, en un icono de la lucha anticorrupción para muchos peruanos.

Pérez, nacido hace 42 años en la región sureña de Arequipa, saltó a la esfera pública por sus investigaciones sobre el caso Odebrecht en Perú y el presunto lavado de activos que imputa a Keiko por supuestamente haber ocultado al menos USD 1 millón entregados por la constructora brasilera a su campaña de 2011.



Ya el 10 de octubre pasado el fiscal logró que un juez dictara una detención preliminar durante 10 días contra Keiko y otros once implicados en su investigación y ahora ha formalizado un pedido de prisión preventiva por 36 meses.



Enfrentarse a Fujimori, quien hasta hace dos meses era considerada la persona más poderosa de Perú, al punto que en marzo su partido provocó la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien la derrotó en las elecciones de 2016, ha hecho que la tarea del fiscal sea considerada por muchos como una "gesta".



Durante los alegatos que comenzaron hace tres días ante el juez Richard Concepción Carhuancho, otro de los personajes de la Judicatura más elogiados por los peruanos, Pérez se ha enfrentado en solitario, y durante jornadas de hasta diez horas, con los abogados de las 11 personas que han sido incluidas en este caso.



El apoyo es expresado por miles de personas, como las 8 000 que ya han señalado en Facebook que están dispuestas a marchar para que se le haga un monumento, o el anónimo que esta semana agregó a su página en Wikipedia que es un "héroe nacional peruano", en una intervención celebrada y profusamente compartida en redes sociales.



"Tengo admiración hacia él", señaló Cynthia Campos, una profesional de 34 años que decidió comprar un muñeco de plastilina que representa al fiscal por 100 soles (unos USD 33) "por el efecto catártico" que siente "al escucharlo en la audiencia".



Este muñeco ha supuesto un éxito comercial para su autor, el artista Jorge Luis Cerda, quien recibió numerosos pedidos apenas compartió en Facebook fotos de la escultura que hizo mientras seguía por Internet las audiencias del pedido de prisión preventiva.



"Siento que él te devuelve la fe de que no todo está perdido. Que sí hay personas que están buscando la justicia y servir a su país", aseveró Cerda.



Las audiencias han causado tal interés en Perú que su transmisión por Internet ha llegado a picos de 50.000 personas conectadas en simultáneo, mientras que también es transmitida por televisión.



En redes sociales, muchos la han comparado a una serie de televisión, y más de uno, como el gestor de comunidades en Internet Javier Bendezú, considera que Pérez "se está jugando la vida por su país".



"Yo lo quiero y lo aprecio, y espero que haga justicia con todo lo que sentimos", señaló Bendezú.



En ese sentido, el abogado y docente universitario Pedro Calvay dijo que esta audiencia "causa incluso más expectativa que el juicio que se le siguió a Alberto Fujimori", el padre de Keiko, quien fue condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad.



Calvay atribuyó este éxito a las nuevas tecnologías y confesó que en las clases de Derecho y Ciencias Políticas que dicta a jóvenes de entre 18 y 25 años, no hay día que no se comente la actuación del que es considerado por sus alumnos un "superfiscal".



"Hay mucha expectativa en los más jóvenes, pero con una posición prácticamente unánime de que el Derecho puede convertirse en una herramienta para hacer justicia", concluyó.



Para los analistas parte de la visión positiva que se tiene sobre Pérez también se basa en la percepción ciudadana sobre Keiko, ya que una encuesta de la empresa Datum señaló esta semana que el 77 % de los peruanos cree que es culpable del delito de lavado de activos.