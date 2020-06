Fiscal: La esposa de Morales y los dos hijos ya huyeron

LEA TAMBIÉN

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó que la esposa del prefecto Carlos Luis Morales y los dos hijos ya no se encuentran en el país.

“No están (en el país), ya huyeron”, dijo la Fiscal, quien ha criticado la decisión del presidente de la Corte del Guayas, Alfonso Ordeñana, que no aceptó la prisión preventiva para el Prefecto y ordenó que utilice grillete electrónico.



La Fiscal dijo haber pedido la prisión, porque “la cónyuge y los hijos del Prefecto del Guayas han evadido la justicia y hay una alta probabilidad de que él destruya evidencia, gracias a su condición de Prefecto”.



El martes 2 de junio del 2020, el prefecto anunció en redes sociales haber presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial del Guayas. “Pido que se investigue a varias personas e inclusive a los dos hijos de mi esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria”.



Ayer, jueves, en cambio dijo: “El día martes, antes de la medida preventiva, presenté una denuncia penal (…) y lo hice porque no soy ladrón ni protejo ni solapo a ladrones. En la referente denuncia penal incluyo el establecimiento de responsabilidades penales de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa, que responden a los nombres de Andrés Marcelo y Javier Alejandro Vélez Arcos”.



Luego dijo: “He hecho lo que no ha hecho ningún funcionario público o político en el Ecuador. Mi decisión afecta a una parte de mi familia política, pero lo que no puede afectar es la transparencia del ejercicio de las funciones públicas que ustedes me han encomendado”.