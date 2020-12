El fiscal general de EE.UU. no ve señal de fraude electoral pese a las denuncias de Donald Trump

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el martes, 2 de diciembre del 2020, que el Departamento de Justicia no ha encontrado pruebas de fraude electoral generalizado en las elecciones del mes pasado, pese a que el presidente Donald Trump mantiene sus iniciativas jurídicas para tratar de revertir su derrota.

Los comentarios del principal responsable legal de Trump se producen en paralelo a la presentación, por parte de los abogados oficiales y no oficiales del presidente republicano, de nuevas mociones legales para impugnar su derrota ante el demócrata electo Joe Biden.



Barr, quien ha sido frecuentemente acusado por los demócratas de politizar la aplicación de la ley, dijo a Associated Press que los fiscales no han encontrado pruebas que justifiquen las afirmaciones de Trump de que las elecciones del 3 de noviembre se han visto empañadas por un fraude generalizado.



"Hasta la fecha, no hemos visto un fraude de tal magnitud que pudiera haber afectado un resultado diferente en la elección", dijo Barr al servicio de noticias.



El equipo de la campaña electoral de Trump dijo que el Departamento de Justicia no investigó lo suficiente.



Biden derrotó a Trump por 306 a 232 en el Colegio Electoral que elige el presidente —el mismo margen con el que Trump declaró una "victoria aplastante" cuando ganó hace cuatro años— y obtuvo una ventaja de más de 6,2 millones de votos en el voto popular.



Las reclamaciones de fraude electoral de Trump han sido rechazadas repetidamente por autoridades estatales y federales, y su campaña no ha tenido un éxito significativo pese a presentar decenas de demandas.