Fiscal Diana Salazar: 'Mi accionar siempre será transparente, sin presiones políticas'

La mañana del 2 de abril de 2019, la nueva Fiscal General, Diana Salazar, atendió a la prensa en su despacho en el norte de Quito. La funcionaria dijo que durante su gestión atenderá los casos de corrupción que han causado mayor conmoción social. Además, aseguró que investigará las causas relacionadas con narcotráfico, delitos de género y violación a los derechos humanos.

La Fiscal sostuvo que actuará con independencia y que indagará sin presión política, ni temor. A continuación las preguntas que Diana Salazar respondió:



¿Cuál es el tratamiento que dará a los casos emblemáticos de corrupción, por ejemplo, el caso Odebrecht, INA Papers, las investigaciones contra el expresidente Rafael Correa?



Vamos a iniciar con un proceso de revisión exhaustiva de cada uno de los casos, de cada uno de los temas que nos dejan pendientes, para estratégicamente ir orientando la investigación y para poder tomar las decisiones que correspondan.



¿Genera preocupación los casos emblemáticos de corrupción?



Estratégicamente nosotros vamos a valorar aquellos casos que son de mayor connotación, que más alarma causan a la ciudadanía para priorizar los demás que se los va a ir conociendo de poco.



¿Hay algún caso de corrupción que cause mayor preocupación en la Fiscalía?



No quisiera adelantar un criterio, previamente tenemos que revisar en ese proceso de transición que vamos a iniciar en la Fiscalía. Posteriormente podríamos conversar al respecto cuando ya hayamos realizado un análisis exhaustivo de cada uno de los casos que quedan pendientes.

La ciudadanía cuestiona que un funcionario asume un cargo, porque tiene respaldo político. ¿Cómo será su accionar?



Mi accionar siempre será transparente, uno de los ejes de acción será la transparencia. De tal manera que la ciudadanía pueda hacer un acompañamiento a las gestiones de su Fiscalía General. Sin presiones políticas, sin favor y sin temor. Vamos a investigar hechos, no personas.



La fiscal encargada Ruth Palacios dijo ayer (lunes 1 de abril del 2019) que usted debe pedir una consultoría que haga un análisis de cómo está la Fiscalía actualmente, para hacer una posible reestructuración



Bueno, todas las iniciativas son importantes. Habrá que acoger aquellas que sirvan para mejorar siempre la gestión.



¿Cree que es necesario reestructurar la Fiscalía?



Es importante priorizar. Existen Unidades que hay que intervenir. Habrá que reestructurar quizá con el mismo talento humano con el que se cuenta. Si no hemos tenido los resultados esperados algo está pasando. Entonces tenemos que tomar las decisiones que correspondan para que las investigaciones se lleven adelante.



¿Qué hará con la Comisión de la Verdad? ¿Dará énfasis a los casos de derechos humanos?



Al equipo de trabajo estamos sumando una persona técnica, con experiencia en el tratamiento de derechos humanos, porque es especial el enfoque e importancia que se le tiene que dar. No solamente el tema de la corrupción, los derechos humanos, el tema de género es importante y también sobre la criminalidad del día a día. Lo que le preocupa a la ciudadanía también es su seguridad. Tenemos que preocuparnos en todos estos ejes y enfoques.

¿Cuál es su visión sobre la Fiscalía?



Tenemos que levantar el nombre de la Fiscalía General del Estado. Que la ciudadanía sepa y tenga la confianza de que cuenta con una entidad seria, responsable, que trabaja en beneficio de las víctimas y que lucha en contra del crimen. Ese es mi objetivo principal y mi reto también.



¿Cuál es la lectura sobre su designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?



La lectura que me da es que el Consejo ha tomado una decisión de manera seria, responsable y transparente. El proceso se lo ha venido manejando de esa forma. Los medios de comunicación y la ciudadanía han tenido la oportunidad de dar el acompañamiento necesario.



La gente le identifica con el presidente Lenín Moreno. ¿Se siente presionada?



Soy una fiscal de carrera, que ha realizado su trabajo de manera transparente e imparcial. Si bien es cierto hoy formo parte del Ejecutivo (en la Unidad de Análisis Financiero), pero asumiré en los próximos días un cargo en donde el fiscal general actuará con absoluta independencia. Dando los resultados que correspondan, con objetividad, sin persecución, pero tampoco sin favor a ninguna persona. Ese es el papel del fiscal, actuar con imparcialidad y con objetividad.



¿Cómo hacer para que no interfieran los comentarios políticos?



En primer lugar no leer el Twitter. No hago caso a los insultos, acojo a la ciudadanía de a pie que me felicita, que tiene confianza en su fiscal. Me debo a la ciudadanía, a nadie más.



¿En su gestión cómo se va a manejar el caso Odebrecht? ¿Se contratará más peritos? ¿Se buscará más información?



Tenemos en primer lugar que revisar el estado de las causas, no me puedo pronunciar hasta ver de primera mano que es lo que ha pasado, las diligencias que se han adelantado y posteriormente reorientar, reestructurar o solicitar las diligencias que sean necesarias para tomar las decisiones de manera objetiva y fundamentada.

¿Cree que las causas de corrupción ya han permanecido demasiado tiempo en etapa de indagación previa?



Tenemos que revisarlas, vamos a ver el estado de cada una de las causas. Hay que ver con qué elementos contamos, qué diligencias harían falta o serían necesarias para tener un caso y tomar las decisiones que correspondan.



En su gestión, ¿en qué se enfocarán?



El enfoque tiene que ser integral, no podemos concentrarnos en uno u otro tema. Todos son importantes, porque todos afectan a la ciudadanía. Entonces, el tema de corrupción es importantísimo, así como el de género, de las víctimas, el tema del narcotráfico, también derechos humanos. Entonces debemos hacerlo con una visión integral en todos los casos. Sin desatender ninguno, porque nos concentramos únicamente en corrupción y nos permea el narcotráfico. Entonces con un equipo multidisciplinario que voy a conformar atenderé cada uno de los casos.



El clamor ciudadano es que ya se resuelvan las causas



Uno de los ejes de acción va a ser la efectividad, tomada no desde el punto de vista de la rapidez, sino de la contundencia y la efectividad del resultado. Hacia allá tenemos que trabajar. Le pido paciencia a la ciudadanía, porque yo sé que ha pasado mucho tiempo sin tener respuestas, pero estas respuestas van a ser dadas a los ciudadanos, al país, a los medios de comunicación de manera absolutamente responsable. La libertad de las personas está en juego.



Usted hablaba de la conformación de un equipo multidisciplinario ¿Cómo será la transición y cómo se conformará ese equipo?



La idea es hacer una transición de manera organizada. Estoy en contacto con la doctora Palacios. Desde ayer (lunes) se está conformando el equipo multidisciplinario para poder iniciar. Tenemos que arrancar ya, no hay tiempo que perder y debemos ponernos a trabajar. Tenemos que hacer una evaluación integral y posteriormente presentaremos una propuesta de trabajo para que el país conozca cómo va a ser la gestión.

¿Hay plazo para eso?



No hay plazo, pero vamos a hacer lo pronto posible.



¿Cuántas personas conformarán este equipo multidisciplinario?



Es todo mi equipo, más los asesores. Estamos buscando personas relacionadas al tema de derechos humanos. Cada uno de los asesores se ocupará de los temas que son de mayor connotación.



¿La estructura de la Fiscalía actualmente se verá afectada?



Tenemos que entrar en un proceso de reestructuración. Para eso. (el departamento de) Planificación tiene que hacer el análisis, el estudio. Tenemos que ver los recursos con los que contamos. Es un trabajo arduo.



¿El contacto con la doctora Palacios ha sido vía telefónica o ya se han visto en persona?



Solo ha sido por chat.