Fiscal defendió la decisión de excluir a Correa del caso Jiménez

El fiscal José Maldonado habló ayer, jueves 18 de octubre del 2018, con este Diario y explicó las razones por las cuales excluyó al expresidente Rafael Correa y a su ministro de Defensa, Javier Ponce, de la investigación por la muerte del policía Froilán Jiménez durante el 30-S.

El 20 de septiembre del 2018, a través de un escrito, el fiscal Fabián Salazar solicitó a la fiscal de Pichincha, Ruth Palacios, que asuma el caso e indague la participación de ambos en el rescate del exjefe de Estado del hospital de la Policía.



Maldonado dice que la petición tuvo inconsistencias. Habla, por ejemplo, que el documento debía ser remitido al fiscal general, Paúl Pérez, y no a la fiscal Palacios. “Es decir, el fiscal Pérez no tuvo nunca conocimiento de la petición; por lo tanto, no pudo pronunciarse con respecto a este tema”.



Otra de las “irregularidades” a las que Maldonado hace referencia es que “varios” de los 26 indicios que presentó Salazar eran los mismos que exhibió para iniciar la investigación en contra de dos militares, el pasado 5 de septiembre.



Ese día, Salazar presentó cargos en contra de los militares Wilson Nájera y Vicente Reyna, por supuesta ejecución extrajudicial del policía.

La defensa de la familia Jiménez advierte que el único que podría dejar sin efecto la solicitud de investigación a Correa era el Fiscal General.



Ante eso, Maldonado manifestó que si la Fiscalía General no conocía del caso tampoco podía dar una respuesta.



Además, el investigador se refirió a la responsabilidad que apuntaría al exmandatario y aseguró que el delito de autoría mediata, por el que Salazar solicitó que se investigue a los exfuncionarios, carece de sustento legal. Según el fiscal, la autoría mediata significa tener dominio de un hecho. Es decir, Correa tuvo que haber ordenado que disparen al policía Jiménez, pero para Maldonado esto no sucedió. “Lo que se ordenó fue un rescate, pero no una ejecución”.



La petición de esta investigación fue hecha días antes de que el fiscal Salazar dejara su puesto por una licencia de estudios en el exterior. Hasta el momento no se ha podido tener su respuesta.



Maldonado además menciona el artículo 195 de la Constitución y asegura que la decisión la tomó con base en este articulado. La norma señala que solo al “hallar mérito se acusará a los presuntos infractores ante el juez y se impulsará la acusación penal”.



Por el momento, Maldonado analiza si existen elementos para investigar a Correa y asegura que de hallar pistas solicitará una indagación.