Diana Salazar: ‘Vamos a traer el dinero de la corrupción’

Es un tema súper complejo. Los fondos fueron transferidos a cuentas que no necesariamente se encuentran en el país. Pueden encontrase en jurisdicciones no cooperantes o lo que se conoce como paraísos fiscales. Allí no entregan fácilmente la información. Pero el compromiso debe ser de todos, no solamente desde la Función Ejecutiva, desde la Función Judicial, desde la Función de Transparencia. Tiene que ser un trabajo en conjunto, muy bien organizado y estructurado, para identificar en dónde están esos fondos.

¿Qué viene luego?

Tenemos que activar los canales, sean diplomáticos o judiciales, para lograr que otro país repatríe los fondos. Entonces es un trabajo complejo. Lo vamos a hacer, porque si tenemos esa decisión desde el primer mandatario estoy segura que lo vamos a hacer. Pero debemos tener paciencia. No es un tema de aquí a diciembre, es un tema a largo plazo. Tenemos experiencia, por ejemplo, de nuestros vecinos en el Perú. Allí iniciaron una tarea de recuperación hace más de 10 años y aún continúan haciéndolo. Entonces, este es un proyecto a largo plazo.



¿En qué han avanzado?

Estamos en coordinación con aquellas empresas recuperadoras. Es un tema que se debe manejar con absoluta reserva. No puedo revelar los avances que tenemos, pero ya estamos trabajando.



¿Qué hacer con esos países que no entregan información?

La comunidad internacional hoy está en armonía e indica lo siguiente: no queremos dinero producto de la corrupción en nuestros Estados. Eso nos han dicho aquellas jurisdicciones en donde tradicionalmente se ha pensado que no cooperan. Han demostrado la posibilidad y la voluntad de cooperar, pero vamos a probar con los resultados. Allí se va a demostrar si en verdad quieren cooperar contra la corrupción y no quieren tener en sus jurisdicciones esta clase de fondos.



¿Aquí también entra el frente externo?

A nivel diplomático existen relaciones, que no quisiera tocar ese tema, porque son eminentemente técnicos y las negociaciones correspondería a las Cancillería.



Entonces, ¿la premisa es: vamos a traer el dinero o vamos a ver si podemos traer el dinero?

Vamos a traer el dinero. Vamos a ejecutar todas las acciones necesarias para devolver esos recursos al Ecuador.



¿Cuánto dinero es?

Sería un poco apresurado decir vamos a traer un millón, dos millones o 100 millones. Aunque sea un dólar tiene que regresar acá.



¿Esto es solo de Odebrecht o de otros casos?

En general de todos los casos que puedan ser identificados. Para eso es importante que los ciudadanos denuncien.