LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fiscal general encargada, Ruth Palacios, informó sobre los acuerdos alcanzados con la Procuraduría del Brasil, tras su visita a ese país, que concluyo este viernes 1 de marzo del 2019. Esto lo dio a conocer en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

Allí, Julio César Trujillo, presidente, le preguntó si había conseguido la lista Odebrecht. Ante esto, Palacios respondió: “En principio yo no me fui en busca de una lista”, dijo.



Inmediatamente explicó que uno de los objetivos de la Fiscalía era que su par en Brasil, Raquel Dodge, levantara una cláusula que impedía compartir los documentos remitidos al Ecuador desde Brasil, en la primera Asistencia Penal Internacional que llegó en el 2017. “Eso era un limitante bastante grave por lo que tampoco avanzaban los procesos, porque si tengo la prohibición de compartir prueba esos documentos yo no puedo utilizarlos en el resto de investigaciones que se están haciendo en Fiscalía”.



Según Palacios, este pedido fue acogido, así como también en su visita logró revisar unos documentos que no existen en el Ecuador.



Un segundo objetivo de la Fiscalía era busca la versión de Luiz Mameri, exejecutivo de Odebrecht. Él, en un video difundido por medios de comunicación, afirmo haber pagado sobornos a Alexis Mera, exsecretario Jurídico de Rafael Correa, quien, por su parte, lo ha negado.



Sobre esto, Palacios dijo que pidió a la Procuraduría las versiones de Mameri y también de José Santos, exrepresentante de Odebrecht en el Ecuador. Dijo que se fijará un día para tomar las declaraciones y que esta se harán por video conferencia.



“En el momento que se los llame a los señores a rendir versión en Brasil nosotros, con todos los fiscales que llevan estos casos, podremos hacer preguntas directas. Eso también fue acogido”.



Finalmente, Palacios dijo que la Procuradora se comprometió a facilitar todos los documentos que la Fiscalía necesite en las investigaciones. “De hecho, (Dodge) nos dijo: ‘Los señores que tienen firmado con nosotros un convenio de cooperación eficaz están en la obligación de salvaguardar y contestar cualquier inquietud que tenga el Ecuador’”, aseguró Palacios.