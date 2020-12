Datos revelan trato de favor a firmas vinculadas a Trump y su yerno en EE.UU.

Datos oficiales de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos sobre quién se benefició de los programas de asistencia financiera y de préstamos durante la pandemia revelan que parte de la ayuda fue a parar a propiedades del presidente Donald Trump y de su yerno y asesor, Jared Kushner, informó este miércoles 2 de diciembre del 2020 la cadena de televisión NBC.

El análisis de esos datos hecho por la NBC indica que propiedades de la Organización Trump y Kushner Companies se beneficiaron del llamado Programa de Protección de Nóminas (PPP, en inglés) y de préstamos por Daños Económicos por Desastre.

​

El PPP formó parte del paquete de estímulo de más de USD 2 billones aprobado en marzo por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia en la economía y permitió a los pequeños negocios recibir préstamos del Gobierno federal, que podían ser condonados si las nóminas de los trabajadores se mantenían a un cierto nivel.



Según el análisis de NBC, los datos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) arrojan que 25 préstamos del PPP, valorados en USD 3 650 millones, fueron entregados a empresas con direcciones en propiedades inmobiliarias de Trump y Kushner.



De acuerdo con la cadena, 15 de dichas propiedades informaron de que solo mantenía uno, cero o ningún trabajador.



Los prestamos a las propiedades de Trump y Kushner incluyen uno de USD 2 164 543 a Triomphe Restaurant Corp.., con sede en la Torre y el Hotel Internacional Trump, en la ciudad de Nueva York. Esa compañía reportó que el dinero no se dedicó a mantener ningún puesto de trabajo y acabó cerrando.



Otra empresa llamada LB City Inc, situada el Bungalow Hotel de la familia Kushner, en Nueva Jersey, recibió un préstamo por USD 505 552,50 dólares que fue empleado para mantener 15 puestos de trabajo.



Dos inquilinos del número 725 de la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York fueron los destinatarios de USD 100 000 dólares y conservaron solo tres puestos de trabajo.

​

Otros cuatro inquilinos de un edificio en el número 666 de la Quinta Avenida de la misma ciudad recibieron en total más de USD 204 000 y retuvieron solo seis puestos laborales.



Asimismo, también ha detectado irregularidades como que unos 100 préstamos fueron destinados a compañías que no contaban con ningún nombre; que figuraban como 'nombre no disponible'; o que aparecían con denominaciones que aparentemente eran fechas o números de teléfono.

​

La NBC publica este análisis después de que documentos judiciales dados a conocer el martes 1 de diciembre del 2020 desvelaran que la Justicia investiga una presunta trama que tenía como objetivo influir en la Casa Blanca para lograr indultos de Trump, a cambio de generosas donaciones políticas.

​

Los escritos apuntan que fiscales han investigado las actividades de personas que se pusieron en contacto con funcionarios de Trump con el objetivo de lograr un indulto.



Los documentos, que datan del pasado agosto, están censurados y no identifican a ninguna de las personas implicadas en la presunta trama ni tampoco informan sobre el estado de la investigación.



El diario The New York Times informó sobre algunos indultos y perdones presidenciales que Trump se estaría planteando ejecutar antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.



Entre estos perdones estarían los de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka; así como el de Kushner.

Aunque Trump Jr. y Kushner han sido investigados por presuntos delitos, ninguno ha sido imputado y todos estos perdones serían preventivos ante la posibilidad de que el Gobierno demócrata entrante emprendiera acciones contra ellos.