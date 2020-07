Firmas suspendidas concentran 30% de los envíos de camarón a China

LEA TAMBIÉN

La Autoridad Aduanera China detectó la presencia de trazas de material genético de coronavirus en las paredes de un contenedor de camarón y en la superficie de cinco cajas del crustáceo.

Iván Ontaneda, titular de Producción, dijo este 10 de julio del 2020 que esta alerta generó la suspensión temporal de tres exportadoras para hacer envíos a China. Y enfatizó que el producto dio negativo para el virus.



José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo que el monto de exportaciones que representan esas empresas puede bordear entre el 26% y 29% de los envíos del país hacia el gigante asiático.



Una de ellas es Santa Priscila, una de las principales exportadoras del país. A través de comunicados, el titular de la empresa explicó que la noticia se refiere a una puerta de un contenedor naviero “mientras que en camarones y envases dieron negativo” para covid-19. Además, señaló que solo está sancionada la planta que procesa exportaciones para China.



Las otras instalaciones, usadas para procesar los envíos a Estados Unidos y Europa, laboran con normalidad.



“Hay que aclarar: no es sanción para el producto, ni para el país. Las exportaciones no están suspendidas”, dijo el ministro Ontaneda.



Camposano detalló que actualmente se está dialogando con las autoridades de ese país para analizar cuál será el tratamiento de la carga que está por arribar a China.



“Lo que se ha dicho es que, al fijar una suspensión temporal a las tres firmas no se emitirán certificados sanitarios y por tanto, el producto que está ingresando debería ser retornado a Ecuador”, refirió al aclarar que estas acciones solo implican a las tres firmas.



El 64% de envíos del crustáceo ecuatoriano va a China, el principal mercado, según la CNA. Entre enero y abril de este año se exportaron a todos los destinos 485,2 millones de libras de camarón, que equivalen a USD 1 225 millones.



Ontaneda señaló que para atender la alerta se ha articulado una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Producción, Cancillería, sector privado y la contraparte china. Y anunció que se enviará información que respalde la posición de que Ecuador cumple con las normas que garantizan la inocuidad de sus productos.



Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, señaló que la situación registrada causa asombro para el sector exportador, ya que cuentan con una campaña muy estricta respecto a cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, explicó que no hay evidencia de que el covid pueda ser transmitido por alimentos y llamó a la calma.