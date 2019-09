Firmas americanas hicieron consultas sobre las reformas

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Felipe Espinosa, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana. En este cargo se desempeña por cuatro años. Es ingeniero, máster en Ingeniería Industrial por la Texas A&M University.

El ministro de Producción, Iván Ontaneda, se reunió la semana pasada con empresas americanas a propósito de su visita a Estados Unidos. ¿Qué se trató?

La Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham) de Quito le propuso al Ministro que se reúna con el sector privado en EE.UU. y organizamos la cita. En la mañana estuvo con el USTR, que es el ente estadounidense que maneja la política comercial. En esa cita no estuvo el sector privado, pero el embajador Francisco Carrión nos dijo que fue una muy buena reunión, con la idea de seguir construyendo la relación entre ambos países.



¿Quiénes estuvieron en la charla con el sector privado ?

Unas 25 compañías americanas importantes que ya tienen inversiones en el Ecuador y otras que buscan entrar y querían saber cuál es el clima de negocios.



¿Cuáles fueron las principales consultas?

Las reformas legales que anunció el Gobierno. Querían saber hacia dónde apuntan los ajustes y cuán profundos serán. También están preocupados por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI), que denunció el Gobierno anterior.



¿Las inquietudes fueron respondidas?

El Ministro explicó qué se ha hecho hasta ahora, destacó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la política de apertura comercial que se busca con muchos países y aún más con EE.UU.



¿En lo laboral qué expectativas hay?

Un tema es que cuando una empresa contrata a una persona se vuelve un empleado indefinido casi de inmediato. Otro tema son los horarios especiales, ya que hay organizaciones que necesitan mecanismos especiales como en los sectores turístico, petrolero y minero. Es necesario que seamos capaces de emplear a un mayor número de personas y eso se dará cuando el país tenga reglas algo diferentes, pero no dieron detalles sobre la reforma en esa cita.



¿Hubo algún pedido en el aspecto tributario?

Las compañías de aviación son las primeras que han pedido eliminar el impuesto a la salida de divisas, para poder proceder con la política de cielos abiertos lanzada por Ecuador. Creo que el Gobierno está buscando la manera de suprimir el tributo, que es dañino para el país.



En cuanto al TBI, ¿hay algún avance? ¿Existe ya un texto borrador?

No hay un borrador.



¿Cuándo será la nueva reunión del Consejo Bilateral de Inversiones entre ambos países?

Hubo mesas de análisis y de conversación para detectar dónde están los problemas y cómo resolverlos.



Empresarios locales esperaban la reunión entre julio y septiembre, pero no hay fecha ¿Hay retrasos?

No. Ha sido un tema de agenda. Se dará cuando las agendas lo permitan. Los diálogos pasan por un buen momento. También hay que tener en cuenta que EE.UU. tiene ahora otras prioridades como la negociación con China.



En octubre habrá un nuevo evento en EE.UU., al cual asistirá Ecuador, ¿cuándo será ?

El 1 de octubre va a estar el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, como orador principal en la reunión de la Aaccla (Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe). Será una oportunidad única para que el Ecuador refuerce su promoción de inversiones. En el foro estarán hasta 400 empresas e inversionistas, autoridades de Estados Unidos.